نقل لقاء العين والظفرة بالكأس إلى استاد بني ياس

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة اجتماعها الدوري مساء أمس، برئاسة سعيد عبيد الطنيجي نائب رئيس الاتحاد ورئيس اللجنة، وبحضور حسن عبدالوهاب القواضي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة، وخالد عوض، خالد عبيد خادم، وعبدالله الظنحاني أعضاء اللجنة، ومحمد سرور رئيس قسم المسابقات.

واعتمدت اللجنة، خلال الاجتماع، المواعيد التي تم التنسيق مع لجنة دوري المحترفين بخصوصها، في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث ستقام مباريات دور الـ 16، على مدى ثلاثة أيام، هي 15 و16 و17 يناير المقبل، لإتاحة الفرصة الكافية للأندية المشاركة في البطولة، وخاصة أن هذه الأندية لديها مباريات في الدور الثاني من بطولة دوري الخليج العربي للمحترفين، التي ستُقام خلال يومي 11 و12 يناير، وأرسلت الأمانة العامة لإتحاد الكرة تعميماً رسمياً للأندية بهذا الشأن.

كما قامت اللجنة بتغيير الملعب الذي سيستضيف مباراة ناديي العين والظفرة في الدور نفسه، لتقام هذه المباراة على استاد نادي بني ياس بدلاً من استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، نظراً لوجود أعمال إنشاءات في مواقف انتظار السيارات بنادي الجزيرة.

كما جرى تعديل موعد مباريات الجولة العاشرة لدوري الدرجة الأولى، والتي كان مقرراً لها يومي 19 و20 يناير، لتُقام يومي 2 و3 فبراير القادم، وجاء قرار التعديل لإعطاء الفرصة للأندية المشاركة في دور الـ 16 للكأس الغالية، والذي يضم أربعة أندية من دوري الأولى، هي اتحاد كلباء وبني ياس والفجيرة والعروبة.

كما قامت اللجنة بتقديم موعد مباريات الجولة السادسة عشرة لدوري الناشئين تحت 16 سنة ليُقام يوم 31 يناير المقبل بدلاً من 2 فبراير، بسبب مشاركة منتخبنا الوطني للناشئين تحت 16 سنة في بطولة دولية ودية.

ومن ناحية أخرى وافقت اللجنة على طلب مجلس دبي الرياضي، بخصوص إقامة وتنظيم بطولة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية الثامنة لكرة القدم للناشئين تحت 16 سنة، والتي ستُقام خلال الفترة من 10 إلى 19 أبريل المقبل.