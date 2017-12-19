الكويت تتعادل مع البحرين بعد معاناة عامين من «الإيقاف»

رضا سليم (دبي)

تعادل منتخب الكويت مع البحرين من دون أهداف في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الأول على استاد البحرين الوطني، في البروفة الأخيرة قبل دخول المنتخبين منافسات البطولة التي تنطلق بعد غدٍ.

وتُعد هذه المباراة «الأولى» للمنتخب الكويتي بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، رفع الإيقاف الدولي الذي كان مفروضاً على الكرة الكويتية، منذ أكتوبر 2015؛ وذلك بعد إقرار مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، قانوناً رياضياً جديداً يُلبي المتطلبات والمعايير الدولية.

وبادل «الأزرق»، الغائب عن الميدان من أكثر من عامين أصحاب الأرض، الهجمات على مدار الشوطين، وكان قريباً من التسجيل في الشوط الأول، لاسيما في أخطر الفرص التي جاءت عبر تسديدة صاروخية لعلي مقصيد من خارج منطقة الجزاء تصدت لها عارضة المنتخب البحريني، كما بدت خطوط «الأزرق» مترابطة بصورة مقبولة، إلا أن الانسجام لم يكن كاملاً، وهو أمر متوقع كون المباراة هي الأولى للتوليفة الحالية.

وحرص بونياك مدرب «الأزرق» على تثبيت توليفة من المنتظر أن يعتمد عليها أمام السعودية، حيث جاءت التبديلات في نطاق المسموح به 5 لاعبين، إلى جانب حارس المرمى، أملاً في زيادة الانسجام بين اللاعبين في ظل ضيق الوقت، والاستعداد الذي سبق البطولة بـ10 أيام فقط.