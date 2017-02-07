الشارقة يكمل ترتيبات بطولة الجو جيتسو

الشارقة (الاتحاد)

يُعقد في الرابعة عصر اليوم بقاعة المؤتمرات بشركة نادي الشارقة لكرة القدم مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل بطولة الشارقة الدولية الثالثة لمحترفي الجو جيتسو.

وترأس المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة النادي أمين السر العام المساعد مشرف الألعاب الفردية، الاجتماع التحضيري للجنة المنظمة للبطولة، حيث تم بحث مختلف جوانب التنظيم وإخراج الحدث بالشكل اللائق.

ومن المقرر أن تقام البطولة يومي الجمعة والسبت المقبلين برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بمقر النادي وتحت مظلة اتحاد الجو جيتسو.

حضر الاجتماع علي الأميري عضو مجلس الإدارة، وأحمد ندا مدير النادي، وعدد من كوادر النادي من اللجنة المنظمة، وجرى توزيع المهام واللجان على الفرق كافة لتتولى دورها ومسؤوليتها في التنظيم واستقبال الضيوف واللاعبين وإخراج البطولة بما يعكس مكانة الشارقة وما حققته من صدارة على خارطة تنظيم الأحداث الرياضية الدولية.

وأكد المهندس سليمان الهاجري أن الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وجه بتوفير أشكال الدعم والمساندة كافة للاتحاد لاستضافة البطولة وإنجاحها في هذه النسخة الثالثة.

وأشار إلى أن النادي رفع جاهزيته واستنفار كوادره وكذلك المتطوعين من تكاتف لاستقبال البطولة وتأمين مقومات ومؤشرات تميزها من خلال توزيع كل الأدوار وتأكيد تناغم الأدوار وتكاملها بين النادي والاتحاد لإنجاح البطولة التي ستشكل علامة مهمة في أجندة البطولات الرياضية في النادي وفي إمارة الشارقة.