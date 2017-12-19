سفير الدولة ومسؤول هندي يبحثان تعزيز الاستثمار بين البلدين

نيودلهي (وام)

بحث الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى جمهورية الهند وكريشنا ف. راجان منسق منتدى السفراء الاقتصادي لغرفة التجارة لولايات البنجاب وهريانا ودلهي، أمس، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر من الهند إلى الإمارات، مع التركيز على قطاعات النقل والسيارات، وتجهيز الأغذية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، بجانب أهمية توجيه الاستثمار بين البلدين.

واطلع البنا، خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه، من راجان على منتدى السفراء الاقتصادي لغرفة التجارة لولاية البنجاب وهريانا ودلهي، والذي تم إنشاؤه مؤخراً بهدف وضع ترتيبات مؤسسية تجمع السفراء الحاليين والمتقاعدين من الهند والدول الأجنبية تحت سقف واحد، وذلك للاستفادة من خبراتهم ورؤيتهم الثاقبة بشكل منتظم.

وأعرب الدكتور أحمد البنا عن رغبة الدولة في التعاون مع «منتدى السفراء الاقتصادي».