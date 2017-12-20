28 فبراير آخر موعد للتقديم في جائزتي محمد بن راشد للأعمال وابتكار الأعمال

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي أن آخر موعد لتسلم طلبات التقديم للدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، هو 28 فبراير المقبل، داعيةً الشركات إلى المشاركة في الجائزة التي تساعدهم على تعزيز تنافسيتهم في سوق العمل.

وتهدف كل من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال إلى دعم تطوير قطاع الأعمال، وتقدير المؤسسات التي ساهمت وتساهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وفُتح باب الترشيح لجائزتي محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال وابتكار الأعمال أمام جميع الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، بغض النظر عن نوعها أو حجمها أو قطاعها، بالإضافة إلى الشركات المسجلة في المناطق الحرة.

ومنذ إطلاق جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال في العام 2005 وحتى الآن، شهدت الجائزة مشاركة أكثر من 1400 شركة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، مع تكريم أكثر من 150 شركة على مدار الدورات الـ9‏‭ ‬السابقة.

وكانت الغرفة قد أطلقت الدورة العاشرة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال والدورة الثانية من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال خلال مؤتمرٍ عالمي نظمته في نوفمبر الماضي، حيث استضاف المؤتمر مجموعة من الخبراء والشخصيات والقيادات المحلية والعالمية المتخصصة في تميز الأعمال والأداء المؤسسي.

وتم في المؤتمر مناقشة مواضيع تركز على أهمية العامل البشري، وكيفية تحقيق الشركات للازدهار والتقدم في عصرنا. كما وفّر المؤتمر فرصةً للمشاركين للاطلاع على أفضل الممارسات والتواصل مع أبرز قادة التميز على الساحة الدولية.وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي رئيس اللجنة المشرفة على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، على أهمية هذه الجائزة وكونها باتت جائزة عالمية قادرة على قيادة مسيرة التميز في مجتمعات الأعمال الخليجية، لافتاً كذلك إلى أن الجائزة تشكل جزءاً رئيسياً من جهود غرفة دبي لتعزيز ثقافة التميز والابتكار داخل مجتمعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.