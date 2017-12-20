موانئ الإمارات تستحوذ على 60% من التجارة البحرية لدول «التعاون»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تستحوذ موانئ دولة الإمارات على 60% من التجارة البحرية المتجهة لدول مجلس التعاون الخليجي، عبر 12 منفذاً بحرياً تجارياً بخلاف الموانئ النفطية، اثنان منها من أكبر 50 ميناء للحاويات بالعالم، بالإضافة إلى 310 مراسٍ بحرية، حسب تقرير لوزارة الاقتصاد استعرض آليات تعزيز الابتكار بالإمارات.

وحسب التقرير، تدير الشركات الوطنية 65 ميناءً في 6 قارات حول العالم وأنشطة في 75 مطاراً دولياً تشمل خدمات المناولة الأرضية والشحن والسفر وغيرها، وإضافة لمطار أبوظبي الدولي الجديد ومشروع توسعة مطار آل مكتوم الدولي هناك 7 مطارات دولية بالدول.

وأكد تقرير الوزارة، أن قطاع النقل من القطاعات الاستراتيجية والركائز الأساسية لحركة التنمية المستدامة وهو علامة على تقدم البنية التحتية المساهمة في تيسير حركة التنقل والسفر والتبادل التجاري، ومن هنا كانت الدولة سباقة المبادرات لتنفيذ المشروعات الابتكارية بهذا القطاع، ومن أهمها نجاح شركات الطيران الوطنية في إعادة تعريف مفهوم السفر وهي تجربة ابتكارية إماراتية بامتياز، وإقامة شبكة من الطرق والجسور والأنفاق والعديد من مرافق البنية التحتية المادية طبقاً لأرقى المواصفات والمعايير العالمية بأنحاء البلاد.

وأضاف التقرير، الذي استعرض تطور قطاع النقل في الدولة باستخدام التقنيات والابتكار، بدأ تنفيذ قطار الاتحاد عبر شركة الاتحاد الوطنية للسكك الحديدية لربط إمارات الدولة بطول 1200 كيلو متر ومخطط أن يمتد للربط مع قطار دول التعاون، كما يعد مترو دبي أكبر نظام مترو في العالم يعمل من دون سائق وهو شبكة قطار متطور يعمل آلياً بطول 74.6 كيلو متر، كما يجري الشروع في إنشاء مترو أبوظبي بطول 131 كيلو متراً ويصل بين جزيرة أبوظبي وضواحيها وجزر السعديات وياس والراحة.