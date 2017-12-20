29 إلى 99 درهماً شهرياً سعر برمجيات المحاسبة لـ «القيمة المضافة»

حسام عبدالنبي (دبي)

تتراوح أسعار برمجيات المحاسبية المتوافقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة ما بين 29 إلى 99 درهماً شهرياً حسب سيفا راما كريشنان اسواران، مدير إدارة المنتجات وتطوير الأعمال في مجموعة «زوهو» المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وبرمجيات إدارة المشاريع.

وأكد في حوار مع «الاتحاد» أن الوقت اللازم لتشغيل برنامج للمحاسبة الضريبية في الشركات الخاضعة للضريبة يعتمد على حجم الشركة والتعقيدات المرتبطة بأنشطتها، ولكن بشكل عام يمكن لمعظم الشركات الصغيرة الحجم تشغيل برامج المحاسبة الضريبية بصورة فورية.

وقال اسواران، إنه على الرغم من أن مجتمع الأعمال في الإمارات مستعد للانطلاق بقوة إلى عصر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد بداية العام القادم، إلا أنه يمكن القول إن هناك بعض القلق، الذي يتطلب من مزودي الخدمات التكنولوجية توعية الشركات حول مدى سهولة تطبيق البرامج المتوافقة مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة في مقار عملهم، مبيناً أن كل ما تطلبه الشركة لتوفير برنامج للمحاسبة الضريبية من الشركة الخاضعة للضريبة هو تزويدها بتفاصيل أساسية حول مجال نشاطها التجاري، لتتمكن بعدها«زوهو»بكل سهولة من تقديم فواتير وتوفير عمليات شراء متوافقة مع الضريبة.

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