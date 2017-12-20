«الاتحادية للضرائب»: آخر موعد لتسجيل الأعمال 31 ديسمبر

يوسف البستنجي (أبوظبي)

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات والمؤسسات والأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة أمس، إلى الإسراع في تقديم طلب التسجيل لدى الهيئة، قبل 31 ديسمبر 2017، إذا كانت توريداتها من السلع والخدمات أو وارداتها من الخارج تتجاوز مبلغ 375 ألف درهم في الاثني عشر شهراً السابقة، وذلك بدلاً من 4 ديسمبر 2017 التاريخ الذي كان محدداً سابقاً كموعد أخير لتقديم الطلبات.

وقالت الهيئة: «يتوجب على الأعمال تقديم طلب التسجيل قبل 31 ديسمبر 2017» وينص نظام الهيئة على الرد على طلبات الأعمال، المستوفية للوثائق والشروط للحصول على الرقم الضريبي خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.

وقالت الهيئة إن تقديم طلب التسجيل الضريبي في 2018 سيكلف الشركة أو المؤسسة المعنية أو الخاضع للضريبة، غرامة قدرها 20 ألف درهم، للتأخير في تقديم طلب التسجيل، إذا كانت الشركة ملزمة بالتسجيل، وفقاً لقرار مجلس الوزراء بشأن ضريبة القيمة المضافة.

وبينت الهيئة إنه اعتباراً من مطلع يناير سيتم التعامل مع الأعمال غير المسجلة الخاضعة للضريبة، على أنها مخالفة للقانون وستطبق بحقها كل الإجراءات المترتبة على ذلك.