اتحاد كلباء يعتمد الجو جيتسو والشطرنج والدراجات والتايكواندو

فيصل النقبي (كلباء)

اعتمد مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء 4 ألعاب جديدة في أنشطة النادي هي الشطرنج والدراجات والجو جيتسو، والتايكواندو. أوصى المجلس بالبدء في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، وتهيئة البنية التحتية، وتوفير الصالات والمرافق المناسبة لهذه الألعاب. واستمع مجلس الإدارة إلى شرح تفصيلي من مسؤول الألعاب الجماعية، الذي تناول خطة تطويرها وما تم اتخاذه من إجراءات لتطوير كرة الصالات وكرة اليد للمراحل السنية كافة، حيث تم تغيير بعض المدربين والاستعانة بمدربين ومدربات جدد لاكتشاف وتدريب المواهب وعدد من مدارس المدينة بالتعاون مع معلمي ومعلمات الرياضة بالمدارس، التي تزخر بعدد كبير من المواهب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول في العام الجديد، الذي عقده مجلس الإدارة وجلسات العصف الذهني التي عقدت على هامش الاجتماع بمقر مركز الحفية لصون البيئة الجبلية بكلباء، وترأسه عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس الإدارة، بحضور سيف سلطان المحرزي نائب رئيس المجلس، وخالد الغيلي الزعابي أمين السر العام وكامل هيئة المجلس من الأعضاء والمديرين التنفيذيين بالنادي.

وأقر المجلس تشكيل لجنة متكاملة من المسؤولين وكشافي المواهب لبدء زيارات لمدارس منطقة وادي الحلو والعمل على دراسة واقع المنطقة واحتياجاتها واكتشاف المواهب في مختلف الرياضات بالتعاون مع إدارات المدارس والعمل بشكل على دمجهم بالنادي وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم.

وأشاد مجلس الإدارة بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في الحفاظ على البيئة وتوفير سبل الدعم كافة للقائمين على هذا القطاع الحيوي.

واطلع المجلس على محضر الاجتماع السابق، وتم التصديق على جملة من التوصيات والقرارات المنبثقة عنه. وكشف خالد الغيلي الزعابي أمين السر العام عن إنجاز عدد من التسويات مع بعض اللاعبين السابقين ممن كانت لهم مستحقات مالية، موضحاً أن تسوية 4 نزاعات فقط تمخض عنها توفير 979 ألف درهم من أموال النادي.

وأضاف: اللجان المعنية ستستكمل زياراتها الميدانية على مختلف مؤسسات المدينة لتفعيل العلاقات وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون، مشيراً إلى الأمانة العامة وبالتعاون مع رؤساء اللجان تقوم بحصر احتياجات مرافق النادي لعمليات تطوير البنية التحتية والصيانة على أن يتم رفع الطلبات إلى الجهات المختصة لمباشرة التنفيذ. وتابع: بحث المجلس جملة مقترحات لدعم خطط الاستثمار والتسويق، وهي خاصة بإنشاء بعض المناشط التجارية والاستثمارية بما يحقق زيادة دخل لخزينة النادي، ومن بين المقترحات الجارية دراستها إنشاء فندق وبعض البنايات لزيادة العوائد المالية. وفي الشأن الاجتماعي والثقافي، أقر الاجتماع توصية اللجنة الثقافية ببدء العمل على تطبيق المعايير الدولية بالنادي والخاصة بالمسنين، وذلك تلبية لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وأوصى الاجتماع بالعمل على تحقيق هذا الأمر بشكل عاجل بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية بحكومة الشارقة،

وأوضح «المرحلة القادمة تشهد تفعيل المشاركة في الأنشطة الرياضية العامة، ومنها فعاليات اليوم الرياضي في 16 فبراير الجاري، وإقامة مسابقات دوري المدارس، والعمل على تفعيل الرياضات النسائية، بالتعاون مع نادي سيدات كلباء».