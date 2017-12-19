اكتشاف أقدم أثر مؤكد للحياة على الأرض

أ ف ب

عُثر في أستراليا على متحجرات تعود لحوالى 3,5 مليارات سنة تشكل أقدم بصمة لكائنات مجهرية معروفة على الأرض، بحسب ما أكد علماء مرجحين أن تكون الحياة على الكوكب أقدم من ذلك بكثير.



وبالنسبة إلى هؤلاء الباحثين، تدفع هذه الأعمال المنشورة، اليوم الاثنين في العدد الأخير من حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم، إلى الاعتقاد أن الحياة منتشرة في الكون، أقله على شكل كائنات مجهرية.



وبفضل تقنية القياس الطيفي للكتلة، رصد باحثون من جامعتي كاليفورنيا وويسكونسن البصمات الكيميائية لـ 11 كائنا جرثوميا تنتمي إلى 5 أنواع، من بينها أصناف مشابهة لتلك الموجودة اليوم.



وقال جون فالي الأستاذ المحاضر في الجيوكيمياء وعلم الصخور في جامعة ويسكونسن والقيم الرئيسي على هذه الأبحاث إنه "أول أقدم موقع في الكوكب نجد فيه بصمة مورفولوجية وكيميائية في الوقت عينه".

وأوضح "اكتشفنا أيضا وجود أنواع عدة من العمليات الاستقلابية وأصناف مختلفة مع وظائف بيولوجية مختلفة، فالبعض منها ينتج الميثان والبعض الآخر يستهلكه أو يستخدم الطاقة الشمسية للتمثيل الضوئي".

