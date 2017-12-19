  • الأربعاء غرة ربيع الآخر 1439هـ - 20 ديسمبر 2017م

اكتشاف أقدم أثر مؤكد للحياة على الأرض

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017

أ ف ب

عُثر في أستراليا على متحجرات تعود لحوالى 3,5 مليارات سنة تشكل أقدم بصمة لكائنات مجهرية معروفة على الأرض، بحسب ما أكد علماء مرجحين أن تكون الحياة على الكوكب أقدم من ذلك بكثير.

وبالنسبة إلى هؤلاء الباحثين، تدفع هذه الأعمال المنشورة، اليوم الاثنين في العدد الأخير من حوليات الأكاديمية الأميركية للعلوم، إلى الاعتقاد أن الحياة منتشرة في الكون، أقله على شكل كائنات مجهرية.

وبفضل تقنية القياس الطيفي للكتلة، رصد باحثون من جامعتي كاليفورنيا وويسكونسن البصمات الكيميائية لـ 11 كائنا جرثوميا تنتمي إلى 5 أنواع، من بينها أصناف مشابهة لتلك الموجودة اليوم.
وقال جون فالي الأستاذ المحاضر في الجيوكيمياء وعلم الصخور في جامعة ويسكونسن والقيم الرئيسي على هذه الأبحاث إنه "أول أقدم موقع في الكوكب نجد فيه بصمة مورفولوجية وكيميائية في الوقت عينه".

وأوضح "اكتشفنا أيضا وجود أنواع عدة من العمليات الاستقلابية وأصناف مختلفة مع وظائف بيولوجية مختلفة، فالبعض منها ينتج الميثان والبعض الآخر يستهلكه أو يستخدم الطاقة الشمسية للتمثيل الضوئي".
وبحسب الباحثين، كان الميثان يشكل جزءا كبيرا من الغلاف الجوي للأرض اليافعة التي كانت تنهمر عليها المذنبات باستمرار وحيث كان الأكسجين نادرا أو معدوما.
... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 