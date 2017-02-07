«مقاييس» يظفر بلقب «الرويس» في تحدي «السرعة»

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «حمزة» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبإشراف ايريك ليمارتنيل، وبقيادة تاج اوشي، بطلاً لسباق كأس أبوظبي الذهبية البالغ إجمالي جوائزه المالية 150 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة «هيبة» لمسافة 1600 متر، والذي أقيم أمس الأول ضمن فعاليات سباق نادي أبوظبي للفروسية العاشر.

ولم يترك «حمزة» البالغ من العمر 5 سنوات والمنحدر من نسل «النصر» والفرس «المسك»، أي شاردة أو واردة، حين انطلق من الخانة السابعة، ليتصدر السباق منذ بدايته إلى النهاية، متفوقاً بفارق 0,75 طول عن «شرف الريف» لإسطبلات العجبان، وجاء ثالثاً «اتش كيه حيزوم» لعبدالله الرحماني، وسجل البطل 1:43:47 دقيقة.

وقال سالم الكتبي مدير سباقات خيول صاحب السمو رئيس الدولة الذي تسلم جائزة الفوز: «إن الجواد «حمزة» يحب التقدم للصدارة مبكراً، وأدى المطلوب منه، ولم يترك فرصة لمنافسيه للتقدم عليه، خاصة أن السباق كان سريعاً».

وظفر الجواد «ايه اف مقاييس» لخالد خليفة النابودة (ثنائية)، وبإشراف علي راشد الرايحي وبقيادة تاج اوشي «ثنائية»، بجائزة الشوط الرابع والرئيس لمسافة ألف متر «السرعة» على لقب سباق بطولة الرويس للفئة الثالثة البالغ إجمالي جوائزه المالية 300 ألف درهم والمخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق.