دراسة: الإنسان يستهين بقدرات «الدجاج» الإدراكية

برلين (د ب أ)

قال علماء من أميركا إن فكرة الإنسان السائدة عن الدجاجة بأنها «غبية» هي فكرة خاطئة تماماً، حيث إن للدجاج قدرات ومميزات خاصة، ويستطيع على سبيل المثال التحايل بعضه على بعض والتفكير بشكل منطقي واستخلاص نتائج لا يستطيع الأطفال التوصل إليها قبل سن السابعة.

وأكد الباحثون تحت إشراف لوري مارينو من مشروع «ساميون» في دراستهم التي نشروا نتائجها أمس في مجلة «أنيمال كوجنيشن» المعنية بالقدرات الإدراكية للحيوانات أن الدجاجة «ذات سلوك راقٍ» مقارنة بالفكرة الخاطئة السائدة عنها، وأنها مجرد مصدر للحوم، وأنها «تتمتع ببعض القدرات الحسابية الأساسية جداً»، و«لديها شخصية مميزة».

وتنحدر دجاجة المنزل الأكثر انتشاراً في العالم من سلالة دجاج الأدغال الأحمر في مناطق جنوب شرق آسيا.

وليس هناك حيوان آخر على الأرض أكثر عدداً من الدجاج حيث يقدر عدده اليومي في العالم بنحو 20 مليار دجاجة. ويذبح الإنسان أكثر من ضعف هذا العدد سنوياً لإشباع حاجته من اللحوم.

ويرى مارينو الذي يرأس مركز كيميلا للدفاع عن الحيوان أنه ورغم الدراسات الكثيرة التي أجريت عن الدجاج فإن الإنسان لا يزال ينظر إليه على أنه مجرد سلعة «حيث يستغرب معظم الناس فكرة علم نفس الدجاج»، حسبما قال مارينو في آخر ورقة بحثية له، مضيفاً «الدجاج معقد إدراكياً وحسياً واجتماعياً مثل بقية الطيور ومثل ثدييات الكثير من المناطق».