تونس تكثف حملاتها الأمنية ليلة السنة الجديدة

تونس (وكالات)

كثفت الأجهزة الأمنية في تونس حملاتها ضد الخلايا النائمة في البلاد تحسباً لتهديدات محتملة مع احتفالات رأس السنة الميلادية وتسلل عناصر فارة من تنظيم «داعش».

وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن تفكيك «خلية إرهابية» تتكون من أربع عناصر في منطقة سيدي بوزيد، وقالت إنهم اعترفوا بموالاتهم لتنظيم «داعش» الإرهابي ومبايعتهم له وتحريضهم الشّبان على مبايعته ودعوتهم إلى القيام بأعمال تخريبية علاوة على نشرهم صوراً ومقالات تمجد أعمال التنظيم.

وفككت الوحدات الأمنية في وقت سابق «خلية إرهابية» بجهة الوسلاتية التابعة لولاية القيروان على علاقة بالعمري.

وأعقب ذلك تفكيك خلايا في مناطق أخرى من البلاد. وانتشرت الوحدات الأمنية أمس السبت في أغلب المناطق الحساسة والطرقات بالعاصمة والمناطق المجاورة لها.