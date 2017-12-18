استراتيجية ترامب للأمن القومي تركز على مواجهة إيران وكوريا الشمالية

واشنطن (وكالات)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الليلة الماضية، استراتيجيته الجديدة للأمن القومي، بعد 10 أشهر من دخوله البيت الأبيض، وقال إن إدارته «تقوم بحشد العالم ضد النظام المارق في كوريا الشمالية ومواجهة الخطر الذي تشكله الديكتاتورية في إيران»، مضيفاً أن
القادة السابقين عقدوا اتفاقاً ضعيفاً مع إيران وسمحوا لـ «داعش» بالسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي، كما فرضوا على الشعب الأميركي سياسة هجرة لم يوافق عليها، متعهداً بناء جدار المكسيك ووقف الهجرة غير الشرعية وسد الثغرات القانونية التي تسمح بدخول من لا يحق لهم دخول البلاد، فضلاً عن مواجهة أيدولوجية الإرهابيين المتطرفة والتصدي لوسائلهم واستخدامهم للإنترنت ومنابر الاتصال الاجتماعي.
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وأوضح البيت الأبيض أن الاستراتيجية تحدد 4 مصالح وطنية حيوية هي «حماية الوطن والشعب، ونمط الحياة الأميركية، وتعزيز الازدهار الأميركي، والحفاظ على السلام من خلال القوة والنهوض بالنفوذ الأميركي». وأوضح أن الاستراتيجية تتناول التحديات والاتجاهات الرئيسة التي تؤثر على الولايات المتحدة في العالم، بما في ذلك «قوى مثل الصين وروسيا التي تستخدم التكنولوجيا والدعاية لتشكيل عالم يتعارض مع مصالحنا وقيمنا والديكتاتوريين الذين ينشرون الرعب ويهددون جيرانهم ويطورون أسلحة الدمار الشامل والإرهابيين الذين يثيرون الكراهية للتحريض على العنف ضد الأبرياء باسم أيديولوجية شريرة، والمنظمات الإجرامية عبر الوطنية التي توفر المخدرات وتثير العنف في مجتمعاتنا».
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وقالت الوثيقة «إننا ما زلنا ملتزمين بالمساعدة في تسهيل التوصل إلى اتفاق سلام شامل مقبول لدى الإسرائيليين والفلسطينيين»، مشيرة إلى أن «الولايات المتحدة ستدعم الإصلاحات الجارية التي بدأت في معالجة التفاوتات الجوهرية التي يستغلها الإرهابيون».
وأوضحت «سنشجع دول المنطقة، بما فيها مصر والسعودية على مواصلة تحديث اقتصاداتها، وسنقوم بدور في حفز التطورات الإيجابية من خلال الانخراط اقتصادياً، ودعم الإصلاحيين والدفاع عن فوائد الأسواق والمجتمعات المفتوحة». وتابعت الاستراتيجية «سنحتفظ بالوجود العسكري الأميركي الضروري في المنطقة لحماية الولايات المتحدة وحلفائنا من الهجمات الإرهابية والحفاظ على توازن إقليمي مواتٍ للسلطة». وأضافت «إننا سوف نساعد الشركاء الإقليميين في تعزيز مؤسساتهم وقدراتهم، بما في ذلك في مجال تطبيق القانون للقيام بمكافحة الإرهاب وجهود مكافحة التمرد». وتضيف الاستراتيجية «سوف تساعد الشركاء في الحصول على أنظمة الدفاع الصاروخي العملياتية وغيرها من القدرات للدفاع بشكل أفضل ضد التهديدات الصاروخية النشطة..سنعمل مع الشركاء لتحييد نشاطات إيران الخبيثة في المنطقة».