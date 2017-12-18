«بالعربية تواصلنا» تعزز لغتنا الجميلة في وسائل التواصل الاجتماعي

هويدا الحسن (العين)

تزامناً مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وبتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية والتربوية، انطلقت، أمس، مبادرة «بالعربية تواصلنا»، وهي مبادرة تؤكد أن لغتنا العربية هي ميراث يحوي تاريخاً عميقاً وقيماً إنسانية، وأن المحافظة على لغتنا العربية هو حفاظ على قيمنا وتاريخنا العريق. وتدعو المبادرة الجميع للمشاركة بإبداعاتهم اللغوية على وسم «بالعربية تواصلنا» التي أسستها الشيخة الدكتورة شما بنت محمد كبادرة تعليمية منذ عام 2016م، إيماناً منها بأهمية اللغة العربية، وضرورة المحافظة عليها وإشاعتها على الإنترنت، وفي وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل يتناسب مع كونها واحدةٌ من أوسع اللغات العالمية انتشاراً، نظراً لحجم المساحة الجغرافية الكبيرة التي يعيش عليها من يتحدثون بهذه اللغة التي تعتبر واحدة من أجمل اللغات في العالم كله، كما أنها لغة القرآن الكريم، المعززة للهوية الوطنية والقومية، وهي لا تقف عند حدود ذلك فحسب، بل تتعدى ذلك إلى كونها اللغة التي استعملت لكتابة العلم والحضارة.

وتأتي هذه المبادرة، انطلاقاً من رؤية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بضرورة ترسيخ ثقافة اللغة العربية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لما أحرزته من تقدم هائل في مجال الاتصال بين الناس، ومنها: «تويتر»، «فيسبوك»، «يوتيوب» وغيرها من وسائل الاتصال السهلة والمتوافرة في يد كل فرد يدرك أهمية هذا النمط الجديد من التواصل ودوره في خدمة أغراضه الحياتية.

وبما أن الاتصال مع هؤلاء الأفراد بات سهلاً وسريعاً، فقد جاءت المبادرة دعماً لهم وحفاظاً على لغتهم العربية، لإيصال مهاراتها الأساسية التي يحتاجون إليها بصورة مبسطة، جذابة، محببة، وبعيدة عن التعقيد.