ابن تميم: مبادرة بالعربي تساهم في ترسيخ الهوية الحضارية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سعادة الدكتور علي بن تميم، مدير عام «أبوظبي للإعلام»، حرص الشركة المستمر على دعم المبادرات المجتمعية والثقافية من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة التي تناسب جميع فئات المجتمع، وتتوافق مع تفضيلاتهم، وتلبي احتياجاتهم.

وأشار مدير عام «أبوظبي للإعلام» إلى أن دعم مبادرة بـ«العربي» التي أطلقتها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ينسجم مع رؤية القيادة الحكيمة ومبادرات الدولة في هذا السياق، فضلاً عن انسجامها مع استراتيجية «أبوظبي للإعلام» الرامية إلى تقديم محتوى هادف يسهم في تنمية المعرفة، عبر الارتقاء بالمهارات المرتبطة باللغة العربية، خاصة لدى الأطفال والناشئة.

وقال: «لقد نجحت أبوظبي للإعلام في تعزيز حضور اللغة العربية بين مختلف الفئات، من خلال منصاتها الإعلامية العربية أو تلك التي تقدم محتوى مترجماً، وتعتبر أبرزها قناة ماجد للأطفال، وقناة ناشيونال جيوغرافيك للأطفال التي جرى إطلاقها مؤخراً بمحتوى كامل مترجم إلى اللغة العربية».

واعتبر الدكتور علي بن تميم أن الحرص الكبير الذي توليه دولة الإمارات للمبادرات المعرفية والثقافية، ينبع من حرصها المستمر على ترسيخ الهوية الحضارية، خاصة لدى الأطفال والناشئة والشباب، كما أن مثل هذه المبادرات المهمة هي جزء من القوة الناعمة لدولة الإمارات، فاللغة جزء من عملية النهوض والتنمية، بقدر ما أنها جزء أساسي من حضورنا وتأثيرنا في العالم.