حكومة الاحتلال تؤيد مشروع قانون الإعدام للمقاومين

القدس المحتلة (وكالات)

أيد أعضاء الائتلاف الحكومي في إسرائيل، طرح مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات فلسطينيين، بناء على طلب وزير الحرب أفيجدور ليبرمان.

وأوكل الائتلاف الحكومي في جلسة عقدت، أمس، صياغة القانون لوزير السياحة ياريف ليفين وكتلة «يسرائيل بيتينو»، ومن المتوقع أن يتم عرض القانون على اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع في الأسابيع القريبة المقبلة للتصويت، وتقديمه للقراءة الأولى في الجلسة العامة للكنيست.

وجرى طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست في العام 2015 إلا أنه لم يحظَ إلا بتأييد حزب «إسرائيل بيتنا»، بينما عارضته جميع الأحزاب، وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام، لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جداً.

وبادر حزب «إسرائيل بيتنا» الذي يرأسه وزير الحرب ليبرمان إلى طرح مشروع القانون مجدداً في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة «حلميش» في يوليو الماضي، وتعالي أصوات بينها نتنياهو تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين.