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الخروج أفسد على الشركة أرباحها بالفعل

أخطاء الإدارة و«بريكست» تدفع «أوبل» إلى معاودة الخسائر
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

فرانكفورت، ديترويت (د ب أ)

عندما تعلن شركة جنرال موتورز، الأم المالكة لشركة أوبل، اليوم بياناتها لعام 2016، فلن يكون هناك تقريباً من يتوقع أن تحقق الشركة أرباحاً في أوروبا.

وكانت تصريحات كارل توماس نويمان، رئيس شركة أوبل واضحة للغاية عندما حذر عقب تصويت البريطانيين بالموافقة الصيف الماضي في الاستفتاء على خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي من مخاطر إضافية للشركة بقيمة 363 مليون يورو عام 2016 جراء هذا الخروج. وعادت أوبل للخسائر في الربع السنوي الثالث بعد أرباح مؤقتة في بداية صيف عام 2016.

ولم يغادر البريطانيون الاتحاد الأوروبي ولا الاتحاد الجمركي حتى الآن، ولكن يعتَقد أن هذا الخروج الذي لوحوا به أفسد على شركة أوبل أرباحها بالفعل، مما يعني أن الشركة التي تتخذ من مدينة روسلهايم القريبة من فرانكفورت لن تعود لتحقيق أرباح، وذلك للعام الـ 17 على التوالي. ومع ذلك فربما كانت أسباب هذه الخسائر الجديدة المتوقعة متعددة، حيث يرى خبراء أن «أوبل» هي التي صنعت الكثير من مشاكلها بنفسها.

وتعد بريطانيا أهم سوق لتوزيع سيارات أوبل، وهي تسبق في ذلك ألمانيا بكثير. وتوزع أوبل سياراتها في بريطانيا باسم علامة فوكسهول العريقة. وتحفظ مشترو السيارات في بريطانيا بشكل واضح عقب استفتاء الخروج، حيث لم تتجاوز الأعداد المباعة من علامة فوكسهول عام 2016 نحو 289 ألف سيارة حسب بيانات الشركة، بتراجع 23 ألف سيارة عن عام 2015، في حين استطاعت شركة أوبل زيادة مبيعاتها في أسواق أوروبية أخرى، ونجحت في بيع 1.16 مليون سيارة على مستوى أوروبا بما في ذلك بريطانيا أي بزيادة 4%.

وتحسب شركة أوبل أرباحها باليورو، مما يجعلها تضطر فجأة لتحمل أي خسائر في مبيعاتها في السوق البريطانية، حسبما جاء في إطار تبرير رئيس الشركة نويمان الأساسي للبيانات السيئة للشركة. ولكن البروفيسور فيرديناند دودنهوفر، من معهد ديوسبورج الألماني للسيارات في مدينة ايسن الألمانية، يرى هذا السبب غير كاف وحده لتبرير هذه الخسائر، حيث قال إن شركة فورد الأميركية تبيع في بريطانيا سيارات أكثر من شركة أوبل، مما يجعلها تعاني أكثر من تراجع قيمة الجنيه الإسترليني، ولكنها حققت رغم ذلك زيادة مستقرة في أرباحها في أوروبا عام 2016 بلغت 1.2 مليار دولار قبل الضرائب. ... المزيد
     
 

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