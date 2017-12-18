عباس يلتقي خادم الحرمين اليوم

رام الله (د ب أ)

يتوجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى السعودية اليوم، في زيارة رسمية يلتقي خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان.

وقال سفير فلسطين لدى السعودية بسام الأغا ،إن «هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق والتواصل الدائم ما بين الرئيس والعاهل السعودي».وأوضح الأغا أن «القدس والإعلان الأميركي الأخير بشأنها هو جدول أعمال هذه الزيارة». وشدد الأغا على «متانة العلاقات الفلسطينية السعودية وموقف الرياض الرافض بشدة للإعلان الأميركي بشأن القدس، وأنه لا سلام ولا استقرار من دون دولة فلسطينية كاملة السيادة، وعاصمتها القدس».