طائرات الاحتلال تقصف مواقع في غزة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، سلسلة غارات على قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وقصفت طائرات حربية من نوع «إف 16» بصواريخ عدة، مواقع في منطقتي السودانية والواحة شمال، غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تدميرهما وإلحاق أضرار في منازل وممتلكات الفلسطينيين المجاورة. كما قصفت الطائرات موقعاً غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع بخمسة صواريخ ودمر بالكامل. وذكر جيش الاحتلال أن القصف جاء رداً على سقوط صاروخين على شاطئ عسقلان مساء أمس، وأحدث أضراراً في سيارة ومنزل.

وأوضح الجيش أنه «تم تدمير ثلاثة مبانٍ وبنى تحتية أخرى في المجمع». ولم تفد وزارة الصحة في غزة عن سقوط ضحايا.

وكان أطلق صاروخان من قطاع غزة على جنوب إسرائيل ليل الأحد الاثنين، أصاب أحدهما منزلاً في بلدة حدودية، فيما سقط الثاني في القطاع، بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية أيليت شاكيد لراديو الجيش «إسرائيل لا تسعى للتصعيد». ولكن زئيف إلكين، العضو بمجلس الوزراء الأمني المصغر في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال إن رد الجيش الإسرائيلي يجب «أن يكون قاسياً بشكل أكبر» إذا لم يتوقف إطلاق الصواريخ.