النفط يتماسك قرب 57 دولاراً للبرميل

عواصم (رويترز)

تماسك النفط بالقرب من 57 دولاراً للبرميل أمس، إذ حدت وفرة المخزونات وبوادر على أن ارتفاع الأسعار سينعش الإنتاج الأميركي من تأثير تنامي التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وأظهرت بيانات مؤخراً أن شركات الطاقة الأميركية أضافت منصات حفر للتنقيب عن النفط للأسبوع الثالث عشر خلال 14 أسبوعا. وعلى الرغم من تخفيضات إنتاج أوبك، زادت مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع في الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش، جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 56.75 دولار للبرميل بانخفاض 6 سنتات، حيث كان التداول في نطاق ضيق لا يتجاوز 46 سنتاً. وصعد الخام الأميركي إلى 53.87 دولار بزيادة 4 سنتات.

وأقبل التجار على شراء العقود الآجلة للنفط الخام مع تراجع الدولار ومخاوف من إمكانية تمديد عقوبات أميركية جديدة على إيران، بما يؤثر على إمدادات الخام، لكن مؤشرات على زيادة الإنتاج الأميركي والقلق من احتمال تباطؤ الطلب على الاستيراد من الصين حدت من مكاسب النفط.