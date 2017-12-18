«شيانغ شيانغ» تظهر للمرة الأولى أمام الصحفيين

طوكيو (أ ف ب)
عُرضت صغيرة الباندا الأنثى «شيانغ شيانغ» للمرة الأولى أمام الصحفيين في حديقة وينو في طوكيو، أمس الاثنين، عشية عرضها للمرة الأولى أمام الزوار الذين ينتظرونها بفارغ الصبر منذ ولادتها قبل ستة أشهر.
وصورت محطات تلفزيونية مباشرة عدة، الباندا «شيانغ شيانغ» التي بدت بصحة جيدة مع وزن بلغ 12,3 كيلوجرام، وهي تتسلق شجرة، وتمضغ أغصان الخيزران في فسحة زجاجية واسعة.
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ومن أجل تجنيب الباندا الكثير من التوتر بسبب جموع المعجبين، ستحدد حديقة الحيوانات عدد الزوار لحظيرتها بألفين يومياً، مع دقيقتين لكل مجموعة حتى نهاية يناير.
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وستطلق الحديقة اعتباراً من اليوم بثاً تدفقياً لمشاهد مباشرة بغية متابعة صغيرة الباندا عبر الإنترنت على مدى سنة.