«شيانغ شيانغ» تظهر للمرة الأولى أمام الصحفيين

طوكيو (أ ف ب)

عُرضت صغيرة الباندا الأنثى «شيانغ شيانغ» للمرة الأولى أمام الصحفيين في حديقة وينو في طوكيو، أمس الاثنين، عشية عرضها للمرة الأولى أمام الزوار الذين ينتظرونها بفارغ الصبر منذ ولادتها قبل ستة أشهر.

وصورت محطات تلفزيونية مباشرة عدة، الباندا «شيانغ شيانغ» التي بدت بصحة جيدة مع وزن بلغ 12,3 كيلوجرام، وهي تتسلق شجرة، وتمضغ أغصان الخيزران في فسحة زجاجية واسعة.

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي: «شيانغ شيانغ» تنمو بفضل عناية والدتها المحبة «شين شين»، واصفة الباندا الصغيرة بأنها «كنز جديد لطوكيو».

ومن أجل تجنيب الباندا الكثير من التوتر بسبب جموع المعجبين، ستحدد حديقة الحيوانات عدد الزوار لحظيرتها بألفين يومياً، مع دقيقتين لكل مجموعة حتى نهاية يناير.

وبسبب العدد الكبير للطلبات، نظمت الحديقة سحباً بالقرعة تسجل في إطاره 250 ألف شخص لرؤية «شيانغ شيانغ».

وستطلق الحديقة اعتباراً من اليوم بثاً تدفقياً لمشاهد مباشرة بغية متابعة صغيرة الباندا عبر الإنترنت على مدى سنة.