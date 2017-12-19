إطلاق «الأرض المفتوحة» شرق صنعاء وتحرير شبوة بالكامل

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (صنعاء، عدن)

حرر الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي أمس، مناطق استراتيجية في نهم، معلناً انطلاق معركة «الأرض المفتوحة» ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية للمرة الأولى في هذه البلدة التي تبعد 40 كيلومتراً شرق صنعاء.

وأكد مقتل 30 انقلابياً، وجرح العشرات في المواجهات التي انتهت إلى انتصارات بارزة في السيطرة على قرية الحول وعدد من المرتفعات، بينها جبال البراك و«تبة المساحة»، وشعاب الشليف وسد بني عامر.

وقال الجيش في بيان، إن قواته سيطرت على الخندق الرئيس الذي كانت الميليشيات الانقلابية تستخدمه لإمداد مقاتليها في تبة القناصين الاستراتيجية التي يجري تطهيرها من الألغام وما تبقى من جيوب.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية السابعة، العقيد عبدالله الشندقي، إن الاشتباكات العنيفة والغارات الجوية لـ«التحالف» على مواقع وسط غرب نهم أسفرت عن تدمير 4 أطقم، و3 آليات ومركبات عسكرية ومدافع، ومقتل ما لا يقل عن 30 متمرداً، إضافة إلى جرح العشرات ورصد فرار جماعي لعناصر الميليشيات باتجاه صنعاء. ويمهد هذا التقدم وصول قوات الجيش إلى مناطق محلي ومسورة ونقيل بن غيلان آخر معاقل الميليشيات في نهم.