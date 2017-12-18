اتفاقية تسهيلات جمركية بين روسيا وسوريا

دمشق (وكالات)

كشف المدير العام للجمارك في سوريا فواز أسعد، توقيع اتفاقية جمركية مع الحكومة الروسية، للتعاون والمساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، على أن يبدأ تنفيذها مطلع 2018، وأبلغ أسعد صحيفة «الوطن»، بأن الاتفاقية تفسح المجال أمام التعاون التقني والإداري بين البلدين، وتبادل المعلومات، والتسليم المراقب والتحقيقات وسرية المعلومات، على أن يسري تنفيذها على الأراضي السورية والروسية.

وبموجب الاتفاق، سيجري تقييم دقيق للرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة على الاستيراد والتصدير، وتطبيق مناسب لأحكام المنع والتقييد والحصر في استيراد وتصدير البضائع. وتتضمن الاتفاقية أيضاً، منع الانتهاكات الجمركية من خلال التعاون بين إدارتي الجمارك لدى الطرفين، والحاجة لتفعيل التعاون في مجال حظر الاتجار الدولي بالبضائع المزيفة، والاتجار غير المشروع بالعقاقير المخدرة والمواد المؤثرة على الوعي والعقل.