إيران تعزز اختراق قطر بتغلغل واسع للصفقات

القاهرة (مواقع إخبارية)

شهدت الأراضي القطرية مؤخراً اجتماعات غير معلنة لـ29 رجل أعمال إيرانياً مع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى بهدف التعرف على فرص استثمارية في 10 مجالات يتوقع أن تعود بفوائد على الشركات الإيرانية بمليارات الدولارات.

وقالت مصادر، إن الاجتماعات التي تمت الأربعاء والخميس الماضيين، إن بين هذه الفرص تفكير الدوحة جدياً بتسليم الجانب الإيراني جزءاً كبيراً من ملف إنشاءات الملاعب التي ستحتضن مونديال كأس العالم 2022.

وأوضحت المصادر أن زيارة رجال الأعمال الإيرانيين شملت عقد لقاءات مع 3 وزراء قطريين هم: وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، ووزير الاقتصاد والتجارة أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، ووزير الطاقة والصناعة محمد صالح عبد الله سادة، كما شهدت عقد لقاءات لممثلين عن بنوك «بارسيان» و«سامان» و«باساركاد»، لبحث افتتاح فروع على الأراضي القطرية، كما شملت لقاءات لممثلين عن 3 شركات لإنتاج الألبان ومشتقاتها والفواكه والخضراوات والمواد الغذائية المعلبة، وشركات لإنتاج مساحيق النظافة والغسيل وأدوات التنظيف المنزلي.

ومع امتداد التغلغل الإيراني في قطر إلى القطاع المصرفي، قال الخبير المالي والمصرفي الأردني محمد سلامة، لموقع «بوابة العين» الإخبارية، إن فتح حسابات مصرفية مشتركة، يشير بوضوح إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وطهران ستتجاوز التجارة.

وأضاف «إن إعادة فرض أي عقوبات على طهران مجدداً من جانب الولايات المتحدة، سيجعل من اتفاقاتها مع قطر من الماضي»، وتابع قائلاً «ستجد قطر نفسها أمام عزلة من الجيران بمن فيهم إيران..العودة للعمق الخليجي، وإعادة النشاط لمجلس التعاون هو الخيار الأفضل».

وختم حديثه قائلاً «من المهم لقطر إن أرادت استعادة الحركة الاقتصادية ووقف خسائر الاحتياطات وتجارتها وسوق الأسهم، أن تعود لمكانها السابق إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، بعيداً عن مغامرات بعلاقات قد تنقطع في أية لحظة».