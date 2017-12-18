إيران تعزز اختراق قطر بتغلغل واسع للصفقات

القاهرة (مواقع إخبارية)
شهدت الأراضي القطرية مؤخراً اجتماعات غير معلنة لـ29 رجل أعمال إيرانياً مع مسؤولين قطريين رفيعي المستوى بهدف التعرف على فرص استثمارية في 10 مجالات يتوقع أن تعود بفوائد على الشركات الإيرانية بمليارات الدولارات.
وقالت مصادر، إن الاجتماعات التي تمت الأربعاء والخميس الماضيين، إن بين هذه الفرص تفكير الدوحة جدياً بتسليم الجانب الإيراني جزءاً كبيراً من ملف إنشاءات الملاعب التي ستحتضن مونديال كأس العالم 2022.
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ومع امتداد التغلغل الإيراني في قطر إلى القطاع المصرفي، قال الخبير المالي والمصرفي الأردني محمد سلامة، لموقع «بوابة العين» الإخبارية، إن فتح حسابات مصرفية مشتركة، يشير بوضوح إلى أن العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وطهران ستتجاوز التجارة.
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وختم حديثه قائلاً «من المهم لقطر إن أرادت استعادة الحركة الاقتصادية ووقف خسائر الاحتياطات وتجارتها وسوق الأسهم، أن تعود لمكانها السابق إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين، بعيداً عن مغامرات بعلاقات قد تنقطع في أية لحظة».