5 من قيادات «طالبان» يتجولون بحرية بالدوحة



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017 القاهرة (مواقع إخبارية) كشف موقع «قطريليكس» للمعارضة القطرية عن تقديم قطر في عام 2014 طوق النجاة لخمسة من قيادات حركة طالبان الإرهابية في معتقل جوانتانامو في صفقة غامضة للإفراج عن جندي أميركي بالتعاون مع إدارة باراك أوباما. والخمسة الكبار كما اسمتهم الصحافة العالمية يتجولون حالياً بكل حرية في شوارع الدوحة التي تستضيفهم وتخصص لهم قدرات مالية، وسمحت لهم بالسفر وتمثيل طالبان في مؤتمرات وفعاليات عالمية على الرغم من إدراجهم على قائمة الأمم المتحدة للمطلوبين في جرائم الإرهاب. وأفاد تقرير من قبل الصحفي سامي يوسفزاي في «نيوزويك» أن قادة «طالبان» يعيشون في حي خاص في ضواحي الدوحة، ويقودون سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، ويتلقون الرعاية الطبية المجانية، ويسكنون في منازل مكيفة، ويتم تسليم المنتجات الطازجة يومياً إلى منازلهم.