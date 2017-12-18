قطر ومفهوم السيادة.. ممارسات خاطئة وقصر نظر

مطر سعيد النعيمي

مع بداية أزمة قطر، لم تأخذ الدبلوماسية القطرية كثيرا من الوقت حتى كشفت للعالم عدة مفاهيم خاطئة تمارسها وتنتهجها للتعامل مع قضاياها المعاصرة والمستقبلية وحتى تلك التي تتعلق بوجودها كدولة عربية خليجية نشأت وترعرعت بين شقيقاتها الدول الخليجية ويربطها معهم كيان خليجي يشهد له التاريخ بصموده أمام كثير من الأزمات والمحن. ومنذ شهر يونيو الماضي ومع بداية إجراءات المقاطعة التي اتخذتها الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) للحفاظ على أمنها الوطني، بدأت قطر تتحدث عن انتهاك سيادتها عندما طلب منها تنفيذ الشروط الثلاثة عشر، فما هو مفهوم السيادة الصحيح والمتعارف عليه بين الدول ؟، وما هو مفهوم السيادة لدى قطر؟.

باختصار، مفهوم السيادة المتعارف عليه منذ نشأت الأمم هو سيطرة الدولة الوطنية على حدودها الجغرافية وعلى قرارها الداخلي والخارجي، إلا أنه في عالم اليوم ومنذ بروز وتشكل ما يسمى بالمجتمع الدولي وفي ظل عولمة الكثير من الأنشطة العالمية مثل الاقتصاد والمعلومات والأمن تنازلت بعض الدول طواعية لمشاركة دول أخرى أو حتى منظمات غير حكومية كالأمم المتحدة أو حتى منظمات رياضية كـ»الفيفا»، تطوعت في مشاركة تلك الدول والمنظمات في قرارها الوطني بهدف التكتل والاتحاد في مواجهة التحديات التي تواجه العالم كالإرهاب أو مكافحة القرصنة أو حتى القضاء على مرض يهدد البشرية على سبيل المثال.

لذا فعالم اليوم يتطلب تعاونا بين الدول في سبيل التغلب على التحديات والأخطار التي تواجهه. وبالعودة إلى قطر وأزمتها الخليجية ، فالدول الخليجية لها الحق في الحفاظ على أمنها الوطني ولها كل الحق في مكافحة الإرهاب الذي سبب الدمار والقتل في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وقد طلبت تلك الدول من قطر أن تنضم لهذا التكتل لمواجهة خطر الإرهاب، وهذا الطلب لا يتعارض مع مفهوم السيادة في عالم اليوم الذي أصبح فيه التعاون الدولي لمواجهة الأخطار شيئاً مهما وحيوياً، ومن واجب قطر أن تلتزم وتتعاون بصورة كاملة في ذلك، ولا يحق لدولة ما أن تتحدث عن السيادة ضد أي إجراء جماعي وجهد دولي مطلوب للتصدي لظاهرة الإرهاب وعلى العناصر الداعمة له ماليا أو إعلاميا أو توفير بيئة حاضنة لقادته. فكيف فرطت قطر في سيادتها بسبب مفهومها الخاطئ للسيادة وبسبب قصر نظر سياستها الخارجية؟.

- أولاً: قطر، وبعد بداية إجراءات المقاطعة مباشرة وقعت مع تركيا اتفاقية عسكرية واستدعت قوات أجنبية تركية إلى أراضيها، وهي بذلك فرطت في سيادتها ومنحت قرارها السياسي والعسكري بيد الدولة التي أصبحت ذات التواجد العسكري على أرضها. فقطر اليوم لا تستطيع اتخاذ أي موقف من القضايا الدولية يتعارض مع توجهات تركيا، وذلك بسبب التواجد العسكري التركي في قطر، وقد يستمر هذا الوضع لفترة طويلة حيث إن اتخاذ قرار إلغاء ذلك الاتفاق العسكري سيكون صعبا جدا على قطر، كونه ضد رغبة تركيا وهو نتيجة لتفريط قطر في سيادتها واستدعائها للقوات التركية، وحرفيا فقد فقدت قطر سيادتها منذ اللحظة الأولى التي وطأت أقدام الجنود الأتراك الأراضي القطرية.