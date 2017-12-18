قطر وحيدة معزولة والشعب «غاضب» في اليوم الوطني

دينا مصطفى (أبوظبي)

اشتعل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس بتعليقات المغردين الغاضبين من النظام القطري في ذكرى اليوم الوطني، حيث عبروا عن غضبهم من النظام، مؤكدين أن الاحتفال الحقيقي باليوم الوطني سيكون بفرحة الشعب في عودة قطر إلى البيت الخليجي وإفشال مخططات نظام تميم بن حمد. وكان على رأس المغردين الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني الذي عبر عن غضبه من النظام في ذكرى اليوم الوطني، وكتب قائلا «أكتب إليك يا وطني في يومك لأعزيك بما حدث لك، فيا عجبي كيف يفرح الشعب وهم ممنوعون من دخول أهم العواصم العربية والخليجية بسبب سياسة حكومتهم الجائرة، وكيف لنا أن نفرح ومشايخ وأبناء الوطن قد تم إقصاؤهم واستبدلوهم بهجين لسنا نعرفه».

وتدفقت التغريدات المستنكرة لأفعال أمير قطر، فقال أحدهم «يُهين القبائل التي ساعدت في إنشاء الدولة ويطردهم من ديارهم.. ويستضيف المطلوبين والمطرودين من دولهم..طرد الأصل واستضاف المطرود ثم يريد من أبناء الدولة والقبائل أن يحتفلوا!؟. وكتب مغرد «بهذه المناسبة إن وطن تحت حكم عصابة تنظيم الحمدين الإرهابي عبارة عن خلية سرطانية». ورأى مغردون آخرون «أن كل مدينة عربية مدمرة وكل عائلة عربية مشردة بسبب الحروب والثورات سببها قطر للأسف بتمويلها ودعمها لمشروع إيران التخريبي».

وعلق مغرد غاضباً «اتجهت قطر للفرس وإسرائيل بهذه الأزمة وهذا يوضح للجميع مواقفها ومن تخدم!. قطر بحكم الحمدين أصبحت دولة الإرهاب ودولة الخيانات ودولة الانقلابات ودولة الفساد دولة الانتهاكات ودولة الهاربين من العدالة». وتساءل مغردون قطريون «متى يجيء اليوم اللي نطرد فيه المرتزقة الأجانب من قناة الجزيرة وغيرها ونبعد عن المشاكل مع أهلنا بالخليج؟». وتذكر آخرون احتفالات دول الخليج العام الماضي مع شقيقتهم قطر بيومها الوطني «السنة اللي طافت زحمة شوارعهم بسبب احتفال الدول المجاورة.. الحين خلهم يحتفلون لحالهم». وقال آخر «الأعوام الماضية كانت قطر وشعبها يحتفلون مع أشقائهم الخليجيين في عيدهم الوطني والآن يحتفلون مع إيران». وكتب مغرد آخر «العام مثل هذا الوقت كل الخليج يحتفل معنا واليوم صرنا كنا أغراب عنهم ويحتفل معنا المرتزقة اللي طمعانين بفلوسنا ولاهو حب فينا».

وسأل آخر «تنظيم الحمدين كان ولا يزال يسعى لتدمير المنطقة العربية على حساب ازدياد نفوذه!. وتوالت الأسئلة في ذكرى اليوم الوطني «دولة قائمة على الإرهاب ماذا تنتظر منها!!!» وتساءل مغرد «هو أصلاً هناك وطن ليكون له يوم؟ الحكومة: وأمرها وشورها بيد الصهيوني عزمي والإرهابي القرضاوي والتابع لهم تميم». بينما رأى مغردون أن مصير قطر في النهاية هو العزلة فكتب أحدهم «سوف تنعزل قطر لوحدها وتصبح وحيدة منذ أن سعت لدمار الخليج وتعاونت مع إيران».