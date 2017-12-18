قطر وحيدة معزولة والشعب «غاضب» في اليوم الوطني

دينا مصطفى (أبوظبي)
اشتعل موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس بتعليقات المغردين الغاضبين من النظام القطري في ذكرى اليوم الوطني، حيث عبروا عن غضبهم من النظام، مؤكدين أن الاحتفال الحقيقي باليوم الوطني سيكون بفرحة الشعب في عودة قطر إلى البيت الخليجي وإفشال مخططات نظام تميم بن حمد. وكان على رأس المغردين الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني الذي عبر عن غضبه من النظام في ذكرى اليوم الوطني، وكتب قائلا «أكتب إليك يا وطني في يومك لأعزيك بما حدث لك، فيا عجبي كيف يفرح الشعب وهم ممنوعون من دخول أهم العواصم العربية والخليجية بسبب سياسة حكومتهم الجائرة، وكيف لنا أن نفرح ومشايخ وأبناء الوطن قد تم إقصاؤهم واستبدلوهم بهجين لسنا نعرفه».
وتدفقت التغريدات المستنكرة لأفعال أمير قطر، فقال أحدهم «يُهين القبائل التي ساعدت في إنشاء الدولة ويطردهم من ديارهم.. ويستضيف المطلوبين والمطرودين من دولهم..طرد الأصل واستضاف المطرود ثم يريد من أبناء الدولة والقبائل أن يحتفلوا!؟. وكتب مغرد «بهذه المناسبة إن وطن تحت حكم عصابة تنظيم الحمدين الإرهابي عبارة عن خلية سرطانية». ورأى مغردون آخرون «أن كل مدينة عربية مدمرة وكل عائلة عربية مشردة بسبب الحروب والثورات سببها قطر للأسف بتمويلها ودعمها لمشروع إيران التخريبي».
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وسأل آخر «تنظيم الحمدين كان ولا يزال يسعى لتدمير المنطقة العربية على حساب ازدياد نفوذه!. وتوالت الأسئلة في ذكرى اليوم الوطني «دولة قائمة على الإرهاب ماذا تنتظر منها!!!» وتساءل مغرد «هو أصلاً هناك وطن ليكون له يوم؟ الحكومة: وأمرها وشورها بيد الصهيوني عزمي والإرهابي القرضاوي والتابع لهم تميم». بينما رأى مغردون أن مصير قطر في النهاية هو العزلة فكتب أحدهم «سوف تنعزل قطر لوحدها وتصبح وحيدة منذ أن سعت لدمار الخليج وتعاونت مع إيران».
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