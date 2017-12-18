تركيا تعتقل 106 مدبري زيجات بشبكة جولن

اسطنبول (رويترز)

قال متحدث باسم شرطة اسطنبول، إن السلطات التركية أصدرت أوامر اعتقال أمس بحق 106 أشخاص يعتقد أنهم كانوا يعملون في توفيق زيجات لأعضاء شبكة متهمة بالتدبير لمحاولة الانقلاب الفاشل العام الماضي.

وأضاف أنه تم اعتقال 62 من المشتبه بهم في عملية تركزت في اسطنبول، وامتدت إلى أكثر من 20 إقليما آخر.

ومازالت عمليات تحديد مكان الباقين مستمرة. وذكر المتحدث أن المشتبه بهم «مسؤولو زيجات» لأنصار رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تقول الحكومة التركية، إنه يقف وراء محاولة الانقلاب في يوليو عام 2016. وينفي جولن ضلوعه في محاولة الانقلاب.

وقال المتحدث، إن من المعتقد أنهم ساعدوا في ترتيب زيجات لبعض من أتباع جولن. ويقول مسؤولون أتراك، إن شبكة جولن تتابع عن كثب الحياة الخاصة والمهنية لبعض من أعضائها، بما في ذلك تعليمهم ومستقبلهم المهني وزيجاتهم.

وأضاف أن الشرطة التركية ومسؤولي مخابرات حددوا المشتبه بهم في عملية مشتركة باستخدام حوارات جرى تعقبها على تطبيق (بايلوك) المشفر للرسائل النصية استخدمه أنصار جولن، وقال وزير الداخلية الشهر الماضي، إن تركيا توصلت إلى 215092 مستخدماً لبايلوك، وبدأت تحقيقات بشأن 23171 منهم.