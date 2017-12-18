الكرملين: معلومات أميركية أحبطت هجوما في سان بطرسبرج

موسكو (وكالات)

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أمس إن معلومات قدمتها الولايات المتحدة عن هجوم يجري التخطيط له في سان بطرسبرج ساعدت في إنقاذ الكثير من الأرواح، وأضاف أنه يتعين على روسيا والولايات المتحدة التعاون بالطريقة نفسها في المستقبل.

وقال مسؤولون أميركيون وروس أمس الأول إن واشنطن قدمت معلومات لروسيا ساعدتها على إحباط هجوم قاتل في إعلان نادر للتعاون رغم التوترات العميقة بين البلدين، وقال بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف «لا يمكن أن يوصف ذلك بأقل من أنه نموذج مثالي على التعاون في مكافحة الإرهاب»، وأضاف «يجب أن نتطلع لمثل هذه المعايير».

وقال بيسكوف إن المعلومات أدت إلى القبض على سبعة من أنصار جماعة تابعة لتنظيم «داعش» في سان بطرسبرج الأسبوع الماضي.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي يوم الجمعة إن تنظيم «داعش» خطط لهجمات في أماكن عامة يوم 16 ديسمبر وإنه عثر على أسلحة ومتفجرات لدى تفتيش المشتبه بهم.