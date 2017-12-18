فيينا (أ ف ب)
أدت الحكومة الجديدة التي يقودها سيباستيان كورتس (31 عاماً) القسم أمس، ليتولى هذا الائتلاف من اليمين واليمين القومي مهامه.
وأقسم كورتس المستشار الجديد القادم من حزب الشعب النمساوي وأصغر رؤساء حكومات العالم سناً، اليمين أمام رئيس الدولة الكسندر فان دير بيلين، إلى جانب نائب المستشار هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب حرية النمسا اليميني القومي، في مراسم بثها التلفزيون مباشرة.
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وتدفقت مواكب نظمت بدعوة من مجموعات يسارية ومدافعين عن حقوق الإنسان، باتجاه حي الوزارات والقصر الامبراطوري القديم، حيث أدى الوزراء الـ13 ، وبينهم ستة من حزب حرية النمسا اليمين.
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ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «النازيون إلى الخارج» و«أهلاً باللاجئين» و«الموت للفاشية».