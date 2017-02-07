عمليات شراء ترفع مكاسب الأسهم المحلية بـ5.3 مليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في الأسواق المالية المحلية أمس إلى 798.8 مليار درهم، مقابل 793.5 مليار درهم أمس الأول، لتحقق الأسهم المحلية مكاسب قيمتها 5.3 مليار درهم.

واستجابت مؤشرات الأسواق المالية المحلية للنتائج السنوية الإيجابية للشركات المدرجة التي تم الإعلان عنها، مستهدفة مستويات مقاومة جديدة بنهاية جلسة أمس، مدعومة بعمليات شراء مكثفة قامت بها المحافظ والمؤسسات المالية، فضلاً عن المتعاملين الأفراد الذين فضلوا الاستفادة من التوزيعات النقدية المعلنة من قبل مجالس إدارات الشركات.

وسجلت حركة تداولات المستثمرين في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، بقيمة بلغت 1.135 مليار درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على أكثر من 595 مليون سهم، من خلال إتمام 8448 صفقة.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي، في إغلاق الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 1.19% ليغلق على مستوى 3691 نقطة، رابحاً 43 نقطة، بعدما قام مستثمرو السهم بتداولات بلغت قيمتها 851 مليون درهم، بأحجام تداول تجاوزت الـ478 مليون سهم من خلال إتمام 6339 صفقة، فيما تم التعامل خلال الجلسة على 31 ورقة مالية، ارتفعت أسعار 19 ورقة، بينما هبطت 12 ورقة، وظلت 4 ورقات على أسعار الجلسة الماضية.