مؤتمر دبي الدولي للتأمين 28 فبراير

دبي (الاتحاد)

يشارك مركز دبي المالي العالمي في استضافة الدورة الأولى من مؤتمر دبي الدولي للتأمين من 28 فبراير وحتى 1 مارس 2017، في خطوة تؤكد التزام المركز بدعم الابتكار والنمو في هذا القطاع. ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت تتوقع فيه آخر الدراسات أن تصل قيمة قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 62.1 مليار دولار بحلول العام 2022، وأن ينمو بمعدل سنوي قدره 18.7% بين عام 2014 وعام 2020.

وينعقد المؤتمر بالتعاون مع شركة مركز دبي المالي العالمي وGlobal Reinsurance، الرائدة في مجال إعادة التأمين، في فندق جميرا بيتش في دبي. وسيعمل المؤتمر على تحفيز الحوار بشأن القضايا الأساسية التي تواجه قطاع التأمين، بمشاركة نحو 500 من كبار المسؤولين التنفيذيين في مجال التأمين من كافة أنحاء العالم. وتشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر كلاً من، عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وديم إينجا بيل، الرئيس التنفيذي لشركة Lloyd اللندنية، ودينيس ماهوني، الرئيس التنفيذي لشركة RFIB وغيليز وارد، الرئيس الإقليمي لمنطقة يوراسيا وأفريقيا في شركة Chubb. ويستكشف المؤتمر المشهد المستقبلي في هذه المنطقة الناشئة سريعة النمو، والتي تشهد في الوقت ذاته نقصاً في خدمات التأمين.

ويقدم المؤتمر، بالإضافة إلى العروض التقديمية، فقرة Global Insurtech’ ’ التي تعرض معلومات عن الشركات التي تشكل مستقبل التأمين، وتستكشف أثر الابتكار الشامل، بالإضافة إلى «مختبرات الابتكار»، وهي سلسلة جلسات تعرض الأفكار المبتكرة في قطاع التأمين، مثل الذكاء الصناعي، واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي، والبيانات الهائلة والتحليلات، وتعلم الآلات، وتبعات استخدام إنترنت الأشياء.