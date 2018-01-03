اللاجئون والغذاء.. فجوة تتسع

فرت خديجة عبدي قبل ثمانية أعوام من قتال وفوضى أوديا بحياة والدها وشقيقها في الصومال إلى مخيم ملكاديدا للاجئين بإثيوبيا، وعبرت الحدود لتصل إلى هذا المكان الواقع جنوب إثيوبيا، الحياة ليست سيئة في المخيم، فقد تحولت الخيام بالتدريج إلى ما يشبه الأكواخ، وهي تشعر بالأمان وابنتها تذهب إلى المدرسة، لكن المشكلة تتمثل في عدم توافر ما يكفي من الطعام.
وأكدت خديجة أن حصص الطعام الشهرية من الحبوب والملح وزيت الطهي جرى تقليصها ثلاث مرات في عام 2017.
وقلص برنامج الغداء العالمي التابع للأمم المتحدة جرعة السعرات الحرارية التي يقدمها للاجئين في مخيمات إثيوبيا بنسبة 20% بسبب افتقاره إلى التمويل، ليصل ما يحصل عليه اللاجئ 1680 سعراً حرارياً في اليوم. وتشير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن الرجل يحتاج إلى 2500 سعر حراري في اليوم، وتحتاج المرأة 2000 سعر حراري في اليوم، وإذا لم يأت تمويل جديد بحلول مارس المقبل سينخفض ما يحصل عليه اللاجئ إلى نحو 1000 سعر حراري في اليوم. وفي الوقت نفسه، يصل نحو 10 آلاف لاجئ جديد معظمهم من دولة جنوب السودان التي تمزقها الحروب إلى المخيم كل يوم.
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ومع وجود شبه مجاعة في جنوب السودان واليمن ونيجيريا والصومال، وأيضاً في ظل صراعات وأزمات لاجئين طويلة الأمد في مناطق مثل سوريا وإثيوبيا، هناك ببساطة حاجة كبيرة للغاية للتمويل.
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