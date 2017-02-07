253.5 مليون درهم أرباح «دبي المالي» خلال 2016

دبي (الاتحاد)

حققت شركة سوق دبي المالي 253.5 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي، مقارنة مع 261 مليون درهم أرباح في عام 2015، بانخفاض نسبته 3%.

وبلغ ‬إجمالي ‬ إيرادات الشركة ‬439.3 ‬مليون ‬درهم، ‬مقابل ‬451 ‬مليون ‬درهم ‬في عام ‬2015. ‬وتوزعت ‬الإيرادات ‬بواقع ‬360.5 ‬مليون ‬درهم ‬من ‬العمليات ‬التشغيلية ‬و78.8مليون ‬درهم ‬من ‬الاستثمارات، ‬وغيرها.

سجلت إيرادات الشركة ارتفاعاً بنسبة 89% في الربع الأخير من العام الماضي، لتصل ‬إلى ‬131.2مليون ‬درهم ‬مقابل ‬69.3 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬الفترة ‬المماثلة ‬مع ‬عام ‬2015، ‬وارتفع ‬صافي ‬الأرباح ‬بنسبة ‬406% ‬إلى ‬78.5 ‬مليون ‬درهم ‬مقابل ‬15.5 ‬مليون ‬درهم ‬في ‬الربع ‬الأخير ‬من ‬2015.

وناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه أمس 2017 البيانات المالية عن عام 2016، واعتمدها تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية، المقرر عقدها بتاريخ 13‏‭ ‬مارس ‬2017، ‬بعد ‬التنسيق ‬مع ‬هيئة ‬الأوراق ‬المالية ‬والسلع.