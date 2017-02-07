2.8 مليــار درهم تـداولات العقــارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، نحو 2.8 مليار درهم، كانت أبرزها رهون بقيمة 2.5 مليار درهم، من خلال 45 صفقة رهن.

وشهدت الدائرة تسجيل 185 مبايعة بقيمة 314 مليون درهم، منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 121 مليون درهم و171 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 193 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 16 مليون درهم في منطقة القصيص الصناعية الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الخامسة، تليها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة السطوة.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 10 ملايين درهم، وتلتها منطقة السطوة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 29 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 6 بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة نخلة جميرا، كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل.

وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 48 مليون درهم، تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 15 مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.5 مليار درهم، منها 21 رهن أراض بقيمة 2.45 مليار درهم، و24 رهن فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخيران بقيمة 2.3 مليار درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 55 مليون درهم.