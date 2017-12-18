«محمد بن راشد للمعرفة» تنظم أمسية شعرية احتفاءً باليوم الوطني للبحرين

دبي (الاتحاد)

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نظمت المؤسسة بالتعاون مع ملتقى زايد بن محمد في الخوانيج، أمسية شعرية متميزة، احتفاءً باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، أحياها خمسة من شعراء الإمارات والبحرين، وسط حضور لافت من زوَّار الملتقى، وأبناء الجالية البحرينية في الإمارات، ومتذوقي الشعر الشعبي، الذين توافدوا من مختلف أنحاء الدولة.

وبدأت الأمسية بالنشيدين الوطنيين لكلٍّ من دولة الإمارات ومملكة البحرين، في حين أدار الأمسية الإعلامي، عبدالله إسماعيل، ثم تداول الشعراء يونس العيد، ومحسن الحمري، وعبدالله خالد الخالدي، وعلي بن غشوم وسالم محمد الكعبي، على إلقاء القصائد الوطنية والغزلية، أشادوا فيها بالعلاقات الضاربة في عمق التاريخ بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وبروابط الدم والأخوة وصلات القربى والنسب، بين مواطني الدولتين التي تجذرت عبر السنين، وازدادت تألقاً وتلاحماً.

وفي نهاية الأمسية، قام سالم العويس، نائب رئيس لجنة بيت الشعر، بتكريم الشعراء المشاركين في الأمسية والإعلامي عبدالله إسماعيل.