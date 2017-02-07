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اجتماع تحضيري للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وتركيا
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تاريخ النشر: الثلاثاء 07 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت العاصمة التركية أنقرة أمس أعمال الاجتماع التحضيري للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، والتي ستعقد غداً برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومحمد شيمشك نائب رئيس الوزراء التركي، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين من حكومة البلدين.

وترأس الاجتماع التحضيري المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، فيما ترأس الجانب التركي حسني دلمر نائب وكيل وزارة الاقتصاد، بحضور خليفة شاهين المرر سفير الدولة لدى تركيا، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية وزارة الاقتصاد، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من الجانبين.

وشهد الاجتماع مناقشة أطر التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات الفنية السابقة، وأبرزها التعاون في تعزيز وزيادة حجم التجارة الخارجية على المستوى الثنائي بين البلدين، وأيضاً عبر الأسواق الإقليمية وأسواق دول منظمة التعاون الإسلامي، في ضوء الأهداف التي حددتها الخطة الاستراتيجية للكوميسك والرامية لتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

كما شمل بحث آليات تطوير التعاون الصناعي وزيادة الفرص الاستثمارية المشتركة، وحدد مجالات التعاون في القطاع المالي والمصرفي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار، قطاع الطيران المدني، والطاقة المتجددة والاتصالات والنقل، والمنتجات الغذائية، وأيضاً التعاون في مجال المعايير والمواصفات الخاصة بالمنتجات الحلال، والسياحة فضلاً عن مجالات التعليم والصحة والصناعات الطبية والدوائية.

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إن المحاور التي تم الاتفاق عليها ومناقشتها ضمن الاجتماعات الفنية والتحضيرية للجنة الاقتصادية المشتركة التاسعة بين الإمارات وتركيا، حددت أطر التعاون في القطاعات الحيوية وذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية لكلا البلدين، وبما يعكس فرصاً حقيقية لتفعيل العديد من الشراكات الاقتصادية، والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري ومسار العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال المرحلة المقبلة. ... المزيد
     
 

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