أنا ماريا شارابوفا

«القوة لا تأتي من الفوز فقط.. نضالك وكفاحك هو من يطور نقاط قوتك عندما تمر بك الصعاب، وتقرر عدم الاستسلام لها، هذه هي القوة الحقيقية».
لم يكن ما حدث في مارس 2015 هو المصير الذي خططت له، نهاية لمسيرتي الرياضية وحياتي في ملاعب التنس، ليس هذا ما حلمت به منذ 24 عاماً عندما كان عمري 6 سنوات، حيث بدأت رحلتي مع هذه اللعبة التي عشقتها أكثر من نفسي، أعترف أنني أتحمل المسؤولية كاملة، لن ألوم أحداً لقد ارتكبت خطأً فادحاً، جعلني أتراجع في أعين المحبين، وفي معيار الرياضة ككل، ومع هذا فأنا لم أكن أرضى بالتوقف عند هذا الحد لأودع حياتي الرياضية ببساطة وأسترخي في منزلي أمارس أي تجارة أو مشروع مستفيدة مما جنيته سابق.. لست ماريا من تفعل هذا.
هذا ما حدث لي تماماً، في البداية لم أصدق أن العقار الذي أتعاطاه لمدة 10 سنوات، بسبب عدم انتظام ضربات القلب أصبح من العقاقير الممنوعة على الرياضيين تناولها، لم أصدق في البداية أنني فشلت في تجاوز اختبار المنشطات، اعتقدت أنها مزحة أو على أفضل حال خطأ غير مقصود، وعندما وجدت أن الأمر جدي وبعيد عن الهزل، بدأت مرحلة التساؤلات متى وكيف ولماذا لم يخبرني أحد؟.. ولكنها كلها تساؤلات بإجابات موجعة.
|
|