«كيسيل ريسينج» يحتفظ بلقب «الخليج 12 ساعة»

أبوظبي (الاتحاد)

أسدلت حلبة مرسى ياس الستار على بطولات سباقات السيارات الكبرى لعام 2017 مع استضافتها للسباقات التي تضمنت سباق «الخليج 12 ساعة»، والجولة الثالثة من سلسلة سباقات ياس.

وفازت سيارة فريق «كيسيل ريسينج» بسباق الخليج 12 ساعة للعام الثالث، وقادها ميجيل مولينا ودافيدي ريجون ومايكل برونيزيفسكي سيارة فيراري 488 «جي تي 3»، وذلك بعد أن تجاوزوا حاجز الـ300 لفّة مع نهاية الساعات الـ12، وعبر ريجون خطّ النهاية أوّلاً بفارق 55.7 ثانية عن ماركو سيفريد سائق رينالدي .

وكان المركز الثالث من نصيب سيارة فريق «ألتيمايت» 17 المشاركة ضمن فئة «إل إم بي 3» التي كانت الأخيرة ضمن لفّة الصدارة، لتتقدّم على سيارتَي فريق «يونايتد أوتوسبورتس» رقم 22 و24 على التوالي.

وجاءت نتائج سباق بطولة كأس تي آر دي 86 مغايرة للتوقعات وشهدت مجرياتها وتيرة عالية ومنافسات محتدمة وتقارب في الأداء، وحقق سيف العامري الفوز بالمركز الأول متغلباً على حمدان الجعفري الذي حل في المركز الثاني، كريم الأزهري صاحب لقب البطولة لموسم 2016 حل ثالثاً ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس تي آر دي 86، وبهذا يصل سيف العامري إلى 100 نقطة في البطولة، ويليه مباشرة وبفارق بسيط الأزهري وبرصيده 96 نقطة.