«الدرفت» جديد مهرجان ليوا الرياضي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي ليوا الرياضي عن انضمام فئة جديدة إلى مهرجان ليوا الرياضي - تل مرعب الذي ينطلق في موسمه الحالي 28 ديسمبر الجاري، وحتى الخامس من يناير المقبل في نسخة متجددة للمهرجان الذي يطل وبشكل سنوي ليكون واجهة رياضية مهمة لمنطقة الظفرة.

وتحمل الفئة الجديدة اسم بطولة الإمارات للدرفت حيث إنها ستكون أول بطولة من هذا النوع في الخليج، وتهدف إلى فتح المجال أمام المحترفين ومحبي هذه الرياضة في الإمارات لممارستها أمام أبطال العالم والتعريف بالمواهب الإماراتية الموجودة في هذا المضمار، وأيضاً ربط البطولة مع بطولات عالمية خارج الدولة.

وتعد رياضة الدرفت من رياضات السيارات الأكثر سرعة، بالإضافة إلى الانتشار الكبير حول العالم، وتعتمد على المهارات العالية وقوة المحرك التي تستدعي من السائق السيطرة على قوة السيارة، التي تصل إلى 1000 حصان، في حين يقوم بإدخال السيارة إلى المسار وتجاوز المنحنيات بشكل عرضي وسرعة عالية جداً كما هو محدد في المسار.

ووصل عدد المسجلين في المنافسة الخاصة بالدرفت عبر أون لاين إلى أكثر من مائة متسابق، وهو ما يدل على التجاوب الكبير والإقبال على هذه الفئة والشعبية الكبيرة التي تجدها من خلال إقامتها في المنطقة.