«اقتصادية دبي» توقِّع اتفاقية لحماية حقوق الملكية الفكرية للشركات اليابانية

دبي (الاتحاد)

وقَّعت ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ومؤسسة التجارة الخارجية اليابانية اتفاقية تعاون تهدف إلى حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات اليابانية، خلال زيارة رسمية قام بها وفد من قطاع الرقابة التجارية ‬وحماية ‬المستهلك في الدائرة إلى اليابان. واستمرت الزيارة 5 أيام وشملت مدينتي طوكيو وأوساكا، وتضمنت لقاءات وزيارات لكبرى المصانع والشركات العالمية، فضلاً عن الاجتماعات الرسمية مع عدد من الهيئات الحكومية اليابانية المختصة.

وترأس الوفد محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. وقال لوتاه: «ترتبط دبي بشراكة استراتيجية وتجارية مع اليابان إذ تعتبر دبي موطناُ للعديد من المنتجات اليابانية. فضلاً عن ذلك، تستحوذ المنتجات اليابانية على حصة سوقية كبيرة في الإمارة، ومنها قطاع السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والمعدات، وغيرها من المنتجات. ومن هذا المنطلق حرصت اقتصادية دبي على زيارة اليابان للاستفادة مع الخبرات، وبحث القضايا والتحديات التي تواجه الشركات اليابانية في مجال الغش التجاري والتقليد، وسبل التعاون المشتركة لفلترة سوق دبي من هذه الظواهر السلبية إن وجدت».

وأضاف لوتاه «اطّلع الوفد خلال أجندة الزيارة على أبرز الممارسات في كبريات الشركات، منها على سبيل المثال، شركتا نيسان، وباناسونيك، كما عقد الوفد لقاءات ثنائية مع ممثلين من وزارة التجارة والصناعية اليابانية، ومؤسسة التجارة الخارجية اليابانية، ومكتب براءات الاختراع الياباني، وعدد من الجهات الحكومية لمناقشة آلية العمل في مجال حماية المستهلك، وكيفية حفظ حقوق التجار من أصحاب العلامات التجارية».

وأشار لوتاه إلى أن «اقتصادية دبي» وقعت اتفاقية تعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية اليابانية لحماية حقوق الملكية الفكرية ومقرها طوكيو لتنسيق العمل الجماعي والحملات المشتركة لمكافحة انتهاكات الملكية الفكرية التي قد تواجه الشركات اليابانية في إمارة دبي، مؤكداً أن الاتفاقية جزء من جهود «اقتصادية دبي» المستمرة في تعزيز الشراكات لحماية مصالح أصحاب العلامات التجارية، وكذلك تعزيز مكانة دبي كوجهة تجارية تنافسية.

وتخلل أجندة الزيارة عرض تقديمي لمشهور الشامسي، مدير أول قضايا حقوق الملكية الفكرية في «اقتصادية دبي»، تحدث خلالها عن أنظمة الملكية الفكرية في دبي لحماية العلامات التجارية، ونظام بوابة الملكية الفكرية الإلكترونية، ونتائج الضبطيات والقضايا المقدمة للعام 2016، وجرى ذلك في الندوة التي عُقدت في مكتب التجارية الخارجية اليابانية، بحضور عدد من المسؤولين في القطاع الحكومي، وممثلين من كبرى الشركات الصناعات اليابانية.

وقال الشامسي: «تعتبر الملكية الفكرية من الضرورات الملحة التي يجب توافرها في كل مدينة تجارية، حيث إن الملكية الفكرية هي أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تساهم في استدامة البيئة استثمارية وتشجيع استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وكذلك حماية مصالح المستهلكين من الغش التجاري عبر ضمان الحصول على سلع وخدمات تستحق المبالغ المدفوعة فيها، والقضاء على الظواهر السلبية والمتمثلة في شراء البضائع المقلدة».

وأضاف الشامسي: «ناقش العرض من قبل اقتصادية دبي المهام المنطوية على إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، من حماية أصحاب العلامات والوكالات التجارية والقضاء على جميع أشكال الغش التجاري، وتوعية قطاع الأعمال بأهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية وحماية المبتكرين وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، وتنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق والمستودعات للتأكد من خلوها من المنتجات المقلدة والمغشوشة».