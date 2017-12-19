«ستات أويل» تشتري %25 من حقل «بتروبراس»

ستوكهولم (د ب أ)

أعلنت شركة النفط والطاقة النرويجية العملاقة «ستات أويل»، أمس، أنها وافقت على شراء حصة تبلغ نسبتها 25٪ من حقل رونكادور النفطي الواقع قبالة البرازيل، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة إنتاجها بنحو ثلاثة أضعاف، وبلغت قيمة الصفقة 2.9 مليار دولار.

وبموجب الاتفاق، ستدفع «ستات أويل»، التي تسيطر عليها الحكومة النرويجية، في البداية، مبلغ 2.35 مليار دولار إلى شركة «بتروبراس» البرازيلية.

ثم سيتلو ذلك دفعات إضافية تصل إلى 550 مليون دولار، بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الصفقة في الأول من يناير من عام 2018، ولكن سيتوقف ذلك على موافقة الحكومة.

من ناحية أخرى، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستات أويل»، إلدار سايتر: «تضيف هذه الصفقة إنتاجاً جوهرياً وجذاباً وطويل الأمد إلى حافظتنا الدولية، ما يعزز مكانة البرازيل بوصفها منطقة أساسية لشركة ستاتوال».

ويشار إلى أن رونكادور هو ثالث أكبر حقل إنتاج تابع لـ «بتروبراس»، وبدأ الإنتاج في 1999. ومن المقرر أن تحتفظ «بتروبراس» بحصة قدرها 75٪ من الحقل، وأن تستمر في تشغيله.