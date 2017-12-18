«الفيكتوري» يثمن إنجاز المنصوري

دبي (الاتحاد)

احتفلت مؤسسة الفيكتوري تيم بالإنجاز العالمي الكبير الذي حققه المتسابق منصور المنصوري بطل الجائزة العالمية للزوارق السريعة -إف 4 إس- التي أسدل الستار على منافساتها يوم الجمعة الماضية في بحيرة خالد بالشارقة.

وكان المنصوري قائد زورق فيكتوري 4 حسم اللقب العالمي بعدما جمع 116 نقطة من 5 جولات عالمية جرت في البرتغال (بورتيماو) والصين (هاربين وليوزهو) والإمارات (أبوظبي والشارقة) وتنافس مع 14 متسابقاً من فرنسا وأستراليا والصين والدنمارك وفنلندا والمجر.

وثمن مجلس إدارة مؤسسة الفيكتوري تيم برئاسة حريز المر محمد بن حريز الإنجاز الرائع والأول من نوعه للمؤسسة في تاريخ مشاركاته المتعددة في رياضة الزوارق السريعة العالمية، وذلك خلال استقبال المنصوري في مقر المؤسسة يوم أمس تقديراً لتألقه اللافت.

حضر الحفل محمد مبارك المطيوعي، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وغانم خميس المري، وناصر الشعالي، عضوا مجلس الإدارة.

وأكد المنصوري أنه سعيد للغاية بالإنجاز الأول له في الرياضة التي يحبها ويعشقها إلى درجة بعيدة، حيث حمل الإنجاز صبغة عالمية متميزة بعد مشاركته في البطولة وللعام الثاني على التوالي.

وأضاف أن سعادته تضاعفت بهذا الإنجاز الكبير الذي جاء بألوان مؤسسة رياضية عريقة ومتميزة في مجال الرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة تحديداً ألا وهي مؤسسة الفيكتوري تيم التي خرجت الأبطال ورسمت أفضل الإنجازات على الساحة العالمية في الأعوام والسنوات الماضية ليكون خير حصاد له مع نهاية عام حافل في 2017 وبعد 5 مراحل بين أوروبا وآسيا.