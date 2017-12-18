«الفيكتوري» يثمن إنجاز المنصوري

دبي (الاتحاد)
احتفلت مؤسسة الفيكتوري تيم بالإنجاز العالمي الكبير الذي حققه المتسابق منصور المنصوري بطل الجائزة العالمية للزوارق السريعة -إف 4 إس- التي أسدل الستار على منافساتها يوم الجمعة الماضية في بحيرة خالد بالشارقة.
وكان المنصوري قائد زورق فيكتوري 4 حسم اللقب العالمي بعدما جمع 116 نقطة من 5 جولات عالمية جرت في البرتغال (بورتيماو) والصين (هاربين وليوزهو) والإمارات (أبوظبي والشارقة) وتنافس مع 14 متسابقاً من فرنسا وأستراليا والصين والدنمارك وفنلندا والمجر.
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حضر الحفل محمد مبارك المطيوعي، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وغانم خميس المري، وناصر الشعالي، عضوا مجلس الإدارة.
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وأضاف أن سعادته تضاعفت بهذا الإنجاز الكبير الذي جاء بألوان مؤسسة رياضية عريقة ومتميزة في مجال الرياضات البحرية وسباقات الزوارق السريعة تحديداً ألا وهي مؤسسة الفيكتوري تيم التي خرجت الأبطال ورسمت أفضل الإنجازات على الساحة العالمية في الأعوام والسنوات الماضية ليكون خير حصاد له مع نهاية عام حافل في 2017 وبعد 5 مراحل بين أوروبا وآسيا.