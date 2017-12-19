«إيفو» يطالب بالرقابة على عملة «البيتكوين»

أوسنابروك (د ب أ)

طالب رئيس معهد «إيفو» الألماني للأبحاث الاقتصادية بتشديد الرقابة على عملة «البيتكوين» الرقمية المشفرة. وقال كليمينس فوست في تصريحات صحفية أمس: «أنصح بالحيطة، وعلى الدول والبنوك المركزية التفكير في تنظيم التعامل مع هذه العملة».وكان رئيس مجلس إدارة المصرف السويسري «يو بي إس» أكسيل فيبر، طالب مطلع هذا الأسبوع بوضع قواعد منظمة لهذه العملة.

ويرى فوست سلسلة من المشكلات في عملة «البيتكوين»، حيث أوضح قائلاً: «يتعين أن نسأل أنفسنا: ماذا عن عمليات التحويل التي تتم عبر البيتكوين؟ هل سيُفرض عليها ضرائب؟ هل من الممكن أن تحدث عبرها عمليات تحويل غير شرعية؟». كما أشار فوست إلى ضرورة التحقق بدقة من إمكانية نشوء مخاطر على الاستقرار المالي إذا بدأت مؤسسات في الاستثمار في هذه العملة.

ويرى فوست أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت البيتكوين ستستقر على الدوام، وقال: «لكن لا يتعين التعجل في التقليل من وضع العملة الافتراضية»، موضحاً أنه أكثر حذراً في التنبؤ بانهيار هذه العملة، مقارنة بكثير من الخبراء المشككين فيها.