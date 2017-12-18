فرسان الشارقة أبطال «الوسطى والكبرى»

دبي (الاتحاد)

شهد الميدان الرملي في نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمدينة دبي يومي الخميس والجمعة الماضيين، انطلاق الجولة الثالثة «دوري الخليج» لنخبة لقفز الحواجز، وظفر الفارس محمد غانم الهاجري بالجواد «هيرميس دو ماريبوسا» من نادي الشارقة للفروسية بجائزة الفئة الكبرى بعد نجاحه في إكمال جولة التمايز في زمن بلغ (43:58) ثانية كسر به الأزمنة المسجلة قبل مشاركته، وفاز الفارس الشيخ علي بن جمال النعيمي بصحبة الجواد «سيلتك» من نادي الشارقة للفروسية أيضاً بجائزة الفئة الوسطى، مسجلاً أفضل بلغ 47:21 ثانية.

وجاء شوط الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع تمايز (هانديكاب) للفئتين الوسطى والكبرى، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 135 سم لفرسان الفئة الوسطى في الجولة الرئيسة و145 سم في جولة التمايز، ولفرسان الفئة الكبرى بلغ ارتفاع الحواجز 145 سم في الرئيسة ثم 150 سم في جولة التمايز.

وفي الشوط الأول من جولة واحدة على حواجز 130 ـ 135 سم مفتوح المشاركة للفئتين الوسطى والكبرى، حاز الصدارة الفارس محمد شافي الرميثي بالفرس «دوكسان بي» من نادي تراث الإمارات.

وفازت الفارسة تينا لوند مع الفرس الصغيرة «بيوند فيلو دانسينج كيه» (6 سنوات) من نادي دبي للبولو والفروسية بلقب شوط من جولة واحدة مع جولة للتمايز، وصمم مساره بحواجز بلغ ارتفاعها 125 سم، ومخصص للخيول الصغيرة عمر 5 ـ 6 سنوات أنهته الفارسة تينا لوند في زمن بلغ 39:64 ثانية، في حين أحرزت جائزة الشوط الأول للخيول الصغيرة الفارس شادي غريب بالفرس «نهلة» من نادي الشارقة للفروسية.

ومن فئة الجونيورز شارك 12 فارساً وفارسة، 7 منهم أكملوا الجولة الرئيسة دون خطأ، وتقدمهم على منصة التتويج الفارس راشد يوسف الجنيبي بالفرس «فيتالاين دي موتيير» من نادي تراث الإمارات وأنهى التمايز في زمن بلغ 37.34 ثانية، وفي الشوط الأول لفئة الجونيورز كان الفوز من نصيب الفارس سلطان فاضل الكعبي بالفرس «انكاس جيرل» من نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وسيطر الفارس هشام غريب على جائزة المركزين الأول والثاني في شوط الفئة الصغرى، مع الجواد «أولاك دو مونتسيك» من إسطبلات آل علي وأنهى معه التمايز في زمن بلغ 38:65 ثانية، وبالجواد «دماسكوس سكاي» أنهى جولة التمايز في زمن بلغ 40:80 ثانية.