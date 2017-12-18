نمو صادرات القهوة البرازيلية إلى العالم العربي

دبي (وام)
شهدت صادرات القهوة من البرازيل إلى المنطقة العربية زيادة ملموسة بنسبة 9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأفادت البيانات الصادرة عن مجلس مصدري القهوة البرازيلية بأنّ البرازيل قامت بتصدير 1.09 مليون كيس قهوة بسعة 60 كيلوجراماً للكيس الواحد إلى العالم العربي في الفترة بين شهر يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، مسجلةً أرباحاً بقيمة 179.5 مليون دولار.
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وذكر الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن الإحصائيات تشير إلى زيادة مطردة في صادرات القهوة البرازيلية إلى العالم العربي، مسلطةً الضوء على الالتزام التام والتعاون المثمر بين الجانبين لتقوية الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البرازيل ودول الشرق الأوسط.
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