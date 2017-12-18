نمو صادرات القهوة البرازيلية إلى العالم العربي

دبي (وام)

شهدت صادرات القهوة من البرازيل إلى المنطقة العربية زيادة ملموسة بنسبة 9٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت البيانات الصادرة عن مجلس مصدري القهوة البرازيلية بأنّ البرازيل قامت بتصدير 1.09 مليون كيس قهوة بسعة 60 كيلوجراماً للكيس الواحد إلى العالم العربي في الفترة بين شهر يناير إلى أكتوبر من العام الجاري، مسجلةً أرباحاً بقيمة 179.5 مليون دولار.

وبالمقابل، بلغت صادرات البرازيل من أكياس القهوة إلى بقية أنحاء العالم 24.7 مليون كيس قهوة في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بأرباح وصلت إلى 4.2 مليار دولار.

وذكر الدكتور ميشيل حلبي، الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البرازيلية، أن الإحصائيات تشير إلى زيادة مطردة في صادرات القهوة البرازيلية إلى العالم العربي، مسلطةً الضوء على الالتزام التام والتعاون المثمر بين الجانبين لتقوية الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية بين البرازيل ودول الشرق الأوسط.

ويهدف مجلس مصدري القهوة البرازيلية إلى الترويج لتطوير قطاع تصدير القهوة البرازيلية على المستوى الوطني والدولي من خلال تبني خطط قائمة على اتباع إجراءات قانونية واستراتيجية فاعلة وتحليل وجمع المعلومات حول أسواق القهوة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتي تساهم في تعزيز السمعة الرائدة والحضور القوي للقهوة البرازيلية عالمياً.