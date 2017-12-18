«الرجبي» يحرز ذهبية آسيا تحت 19 سنة

دبي (الاتحاد)

أحرز منتخبنا تحت 19 سنة الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية لفئة 15 لاعباً التي أقيمت في العاصمة الفلبينية مانيلا، بعد فوزه في المباراة النهائية على كوريا الجنوبية 19-12، وشارك فيها منتخبنا وكوريا والفلبين وماليزيا.

وقدم منتخبنا مباراة قوية مع في نهائي البطولة أمام كوريا الجنوبية أقوى فرق القارة التي حرمت منتخب الإمارات من الذهبية في العام الماضي، بعد أن تغلبت على منتخبنا في المباراة النهائية في آخر دقيقة من المباراة، ليثأر منتخبنا من خسارته في البطولة الماضية، وقاد الفريق أبولو برليني مدرب المنتخبات.

وبدأت المباراة بحرص شديد من المنتخبين، واستمرت أكثر من 15 دقيقة من دون تسجيل أي نقاط، وافتتح منتخبنا التسجيل بتسجيل أول 3 نقاط من ضربة جزاء، وتوالت أحداث المباراة، وتقدم منتخبنا 10 - صفر، وعاد المنتخب الكوري وحصل على ضربتي جزاء متتاليتين، وصلت النتيجة إلى 10 مقابل 6، وتوالت فعاليات المباراة حتى وصلت النتيجة إلى 14 لمنتخبنا مقابل 12 لكوريا، وزاد الحماس في الملعب والقلق الكامل على أفراد البعثة وزادت الخشونة في المباراة، وطرد الحكم لاعبين من الفريق الكوري لتعمد الإيذاء بعد إصابة احد لاعبينا.

وفي الوقت القاتل، نجح منتخبنا من تحقيق «تراي»، ورفع النتيجة إلى 19-12، ولم تتغير النتيجة مع إصرار منتخبنا على الفوز والحماس الكبير من الفريق المنافس الذي سعى بكل قوة للتعويض، إلى أن أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة، معلناً فوز منتخبنا الوطني بالكأس والمركز الأول والميدالية الذهبية.

وحل في المركز الثالث ماليزيا، ثم الفلبين رابعاً، وعقب انتهاء المباراة قامت ممثلة الاتحاد الآسيوي بتسليم كأس البطولة لمنتخبنا ومن ثم عزف السلام الوطني.