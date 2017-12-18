أبوظبي إلى «مربع الذهب»

غنتوت (الاتحاد)

تأهل فريق أبوظبي للبولو للدور قبل النهائي لبطولة الإمارات الدولية المفتوحة للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو بملاعبه وتختتم يوم الجمعة المقبل برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

جاء تأهل فريق أبوظبي من دون هزيمة أول تعادل في مبارياته الأربع ليحصد 8 نقاط كاملة، مما يشعل جولة اليوم في ختام الدور التمهيدي للبطولة التي يحتل فيها فريق مازراتي المركز الثاني وصيفاً برصيد 4 نقاط قبل مباراته في الرابعة من عصر اليوم أمام فريق ديزرت بالم الخامس من دون رصيد، بينما يلتقي في المباراة الثانية فريق الإمارات مع فريق ولفس مهرة في أهم وأقوى مواجهات الجولة التي تمثل مباراة الفرصة الأخيرة للتأهل، مما يكسب المباراة أهمية على ضوء نتيجة مباراة مازراتي وديزرت بالم.

كانت جولة أمس الأول، شهدت الفوز الرابع لفريق أبوظبي على حساب فريق ولفس مهرة 11-6 بعد مباراة أكد فيها فريق أبوظبي رغبته بلوغ منصة التتويج في ختام البطولة بقيادة فارس اليبهوني.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق ديزرت بالم الفوز الأول على حساب فريق الإمارات الخامس الأخير من دون رصيد بنتيجة 9 - 8 ليضع أول نقطتين في رصيده.