جودو الإمارات يشارك في «دولية» اليابان

أبوظبي (الاتحاد)

تغادر مساء بعد غدٍ لليابان بعثة منتخبنا للجودو للناشئين، للمشاركة في بطولة اليابان الدولية التي تقام في مدينة فوكوكا من 23 وحتى 28 ديسمبر الحالي، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة، وتمثل المشاركة الثانية للمنتخب بعد المشاركة الأخيرة في 2016.

يرأس البعثة محمد جاسم عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الجودو بالاتحاد، وتضم 7 لاعبين هم: عيسى علي الزعابي في وزن 42 كجم، وزايد فيصل النقبي في وزن 46، وأحمد فيصل النقبي في وزن 50، وأحمد جاسم الثميري في وزن 55 كجم وعيسى على الثميري 66 كجم، وعيسى البدري في وزن 73، وحارب عبدالرحمن في وزن تحت 90 كجم، كما تشارك ميثة عبدالله في وزن تحت 57 كجم.

وحث محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، البعثة قبل مغادرتها على ضرورة عكس الصورة الرائعة لرياضة الإمارات والاستفادة الفنية والرياضية المجتمعية من تلك المشاركة التي تأتي في إطار التعاون المستمر مع الاتحاد الياباني للجودو ومواصلة لتألق اللاعبين الصاعدين الذين قدموا لمحات جيدة للجودو الإماراتي في الموسم المنصرم، وقد نجحوا خلال المباريات التي خاضوها في مختلف الأوزان، وإثبات قدراتهم أمام أبطال العالم، الأمر الذي يمثل احتكاكاً ممتازاً قبل المشاركات القادمة.

من جانب آخر، اعتمد محمد بن ثعلوب الدرعي مقترح لجنة الجودو بالاتحاد ببدء موسم اللعبة 12 يناير المقبل بعد إعادة برمجه المسابقات التي تنطلق بمنافسات بطولة كأس الاتحاد، وكان نشاط الجودو قد بدأ بإقامة بطولة كأس السفير الياباني لدى الدولة المفتوحة التي ضمت أكثر من 100 لاعب وفاز بلقبها فريق كلباء.